«Отпетые мошенники» станут хедлайнерами праздника ко Дню строителя в Челнах

7 августа в парке «Прибрежный» в Набережных Челнах пройдет праздничная программа, посвященная Дню строителя. Главным событием вечера станет выступление группы «Отпетые мошенники», которая станет хедлайнером концерта.

Праздничная программа начнется в 17:00 с театрализованного представления. Затем на сцену выйдут артисты и творческие коллективы города.

Перед зрителями также выступят заслуженные артисты Татарстана Алмаз и Зульфия Мирзаяновы и вокально-инструментальный ансамбль «Поющие гитары».

Вход на праздник свободный. Мероприятие организует мэрия Набережных Челнов.