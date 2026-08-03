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Общество 3 августа 2026 15:05

«Отпетые мошенники» станут хедлайнерами праздника ко Дню строителя в Челнах

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7 августа в парке «Прибрежный» в Набережных Челнах пройдет праздничная программа, посвященная Дню строителя. Главным событием вечера станет выступление группы «Отпетые мошенники», которая станет хедлайнером концерта.

Праздничная программа начнется в 17:00 с театрализованного представления. Затем на сцену выйдут артисты и творческие коллективы города.

Перед зрителями также выступят заслуженные артисты Татарстана Алмаз и Зульфия Мирзаяновы и вокально-инструментальный ансамбль «Поющие гитары».

Вход на праздник свободный. Мероприятие организует мэрия Набережных Челнов.

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#день строителя
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