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Происшествия 3 августа 2026 09:03

В небе над Россией минувшей ночью сбили 131 вражеский БПЛА

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131 вражеский БПЛА сбили в небе над регионами России минувшей ночью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи, в период с 20.00 мск 2 августа до 7.00 мск 3 августа, дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 131 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря», – говорится в сообщении.

#бпла #беспилотники #минобороны рф
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