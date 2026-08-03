В небе над Россией минувшей ночью сбили 131 вражеский БПЛА

131 вражеский БПЛА сбили в небе над регионами России минувшей ночью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи, в период с 20.00 мск 2 августа до 7.00 мск 3 августа, дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 131 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря», – говорится в сообщении.