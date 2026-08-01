Праздник «День коня» состоялся в Арском районе

Фото: © Камиля Билалова / «Татар-информ»

В Арске прошел фестиваль конного спорта «День коня». Мероприятия были организованы на майдане и ипподроме, а часть соревнований традиционно проходила в селе Новый Кырлай.

Участников и гостей фестиваля приветствовал глава Арского муниципального района Алмаз Хисаметдинов. Он отметил, что для татарского народа лошадь всегда была неотъемлемой частью жизни.

«Татарский народ всегда жил рядом с лошадью, трудился вместе с ней и благодаря ей кормился. Поэтому наша задача – чтить и прославлять лошадь. Проведение этого праздника доверили Арскому району, и уже много лет мы достойно организуем фестиваль “День коня”. Надеемся, что и в дальнейшем он будет собирать большое количество гостей и станет по-настоящему любимым народным праздником», – сказал Хисаметдинов.

В прошлом году фестиваль полностью проходил в Новом Кырлае. В этом году официальная часть состоялась в Арске, а забеги на дистанциях 40, 80, 120 и 160 километров, как и прежде, организованы в Новом Кырлае.

В соревнованиях принимают участие спортсмены из Москвы и Московской области, Ставропольского края, Нижегородской и Пензенской областей, Татарстана, Башкортостана, Удмуртии и Республики Марий Эл.

В программе фестиваля также представлены национальная конная борьба «Аударыш», конкурс «Лучший экипаж», соревнования по борьбе корэш, а также скачки среди пони и двухлетних лошадей.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров подчеркнул, что фестиваль проводится для развития и популяризации коневодства в республике.

«Этот праздник появился не случайно. По поручению Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова в регионе ведется большая работа по развитию и популяризации коневодства. Мы планируем увеличить поголовье лошадей в два раза», – заявил Зяббаров.

Камиля Билалова