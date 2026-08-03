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На главную ТИ-Спорт 3 августа 2026 16:52

«Урозов с нами»: «Рубин» объявил о переходе защитника сборной Узбекистана

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«Урозов с нами»: «Рубин» объявил о переходе защитника сборной Узбекистана
Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» официально подтвердил трансфер 22-летнего центрального защитника сборной Узбекистана Жахонгира Урозова. О завершении сделки казанский клуб объявил в своих социальных сетях, опубликовав приветственный пост с лаконичной подписью: «Урозов с нами». Игрок будет выступать под номером 13.

Футболист, перешедший из самаркандского «Динамо», уже успешно прошел медицинский осмотр и присоединился к тренировочному процессу под руководством Франка Артиги.

Как сообщалось ранее, переход оформлен на условиях платной аренды до конца текущего сезона за 100 тысяч евро с опцией последующего выкупа за 700 тысяч евро, которая активируется при проведении игроком не менее 50% матчей.

#фк рубин
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