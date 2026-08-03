В Татарстане на Бирже ЦТС провели 967 аукционов на 6,5 млрд рублей

В Татарстане по итогам первого полугодия 2026 года на Бирже ЦТС провели 967 аукционов по продаже строительных материалов на общую сумму 6,5 млрд рублей. Благодаря торгам удалось сэкономить 29 млн рублей бюджетных средств. Пилотный проект по организации биржевых торгов в республике работает с февраля 2025 года, сообщает пресс-служба Биржи ЦТС.

За год показатели проекта заметно выросли. За первые шесть месяцев 2025 года на биржевой площадке заключили 705 сделок на 4,8 млрд рублей, а экономия бюджета составила 24 млн рублей. Таким образом, за год количество торгов увеличилось на 37,2%, общая сумма сделок – на 35,4%, а экономия бюджетных средств – на 20,8%.

Проект запустили по поручению Раиса Татарстана. В его реализации участвуют Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство лесного хозяйства, Министерство транспорта и дорожного хозяйства, а также Министерство промышленности и торговли республики.

Сейчас на Бирже ЦТС зарегистрированы 572 организации. Среди них 177 подрядчиков и 395 поставщиков.

Биржевой формат позволяет участникам рынка получать объективные данные о ценах, сокращать число посредников и эффективнее планировать расходы на закупки. Рост числа участников и объема торгов показывает, что такой механизм становится все более востребованным среди подрядчиков и поставщиков.

Гендиректор АО «БИРЖА «ЦТС» Никита Захаров отметил, что результаты первого полугодия подтверждают интерес строительного рынка к биржевым инструментам. По его словам, в дальнейшем планируется расширять число участников и перечень товаров, доступных для торгов.

В Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана также положительно оценивают результаты проекта. В ведомстве считают, что биржевые торги делают закупки более прозрачными и помогают обоснованно формировать цены на строительные ресурсы.

По линии Минстроя Татарстана на Бирже ЦТС зарегистрированы 182 организации. Они провели 444 аукциона на общую сумму 814 млн рублей, при этом экономия составила почти 20 млн рублей.