Более 350 дворов и новый автопарк: как изменился Альметьевск за пять лет

Фото предоставлено Еленой Бауэр

Итоги реализации народной программы за последние пять лет и дальнейшие приоритеты развития обсудили на муниципальном форуме «Работаем на результат!», который прошел в Альметьевске. Участниками встречи стали представители органов власти, депутаты, руководители предприятий, работники социальной сферы, волонтеры и участники специальной военной операции.

С основным докладом выступила глава Альметьевского района Гюзель Хабутдинова. Она отметила, что за последние годы муниципалитет сохранил лидирующие позиции в социально-экономическом развитии республики: сегодня район формирует около 12% валового регионального продукта Татарстана.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

Одним из ключевых направлений остается поддержка участников специальной военной операции. По словам главы района, с 2022 года в Альметьевске активно развивается волонтерское движение. За это время жители района отправили военнослужащим почти 700 тонн гуманитарной помощи.

«Мы искренне благодарны каждому, кто проявил активную гражданскую позицию. Неравнодушные жители района, от самых юных до людей преклонного возраста, стали единой командой, участвуя в сборе гуманитарной помощи», – подчеркнула Гюзель Хабутдинова.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

Значительные изменения произошли и в социальной сфере. За последние годы в районе обновлены десятки объектов образования, здравоохранения и культуры.

В настоящее время продолжается ремонт пищеблоков в трех сельских школах и общежития политехнического техникума, завершается капитальный ремонт двух детских садов. В рамках национального проекта «Молодежь и дети» ведется обновление гимназии №5 и школы №2.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

Серьезное внимание уделяется развитию здравоохранения. За последние годы в Альметьевске построено новое приемно-диагностическое отделение центральной районной больницы, открыты новые сельские фельдшерско-акушерские пункты и офисы врачей общей практики, медицинские учреждения получили современное диагностическое оборудование.

Продолжается модернизация транспортной инфраструктуры. За пять лет общественный транспорт пополнился 54 новыми автобусами, что позволило создать муниципальный автобусный парк и в полтора раза обновить парк электротранспорта.

«За пять лет общественный транспорт пополнился 54 автомашинами. Это позволило нам с нуля создать муниципальный автопарк автобусов и в 1,5 раза обновить парк электротранспорта. В следующие пять лет будем изыскивать возможности по увеличению доли электробусов как более маневренного и экологичного общественного транспорта», – отметила Гюзель Хабутдинова.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

Оценивая результаты реализации народной программы, депутат Государственной Думы Руслан Гаджиев подчеркнул, что многие изменения стали возможны благодаря совместной работе жителей и власти.

«Только вместе мы можем достигнуть успеха. Мы это продемонстрировали в реализованных проектах, которые люди видят каждый день. На улицах это парки, программа «Наш двор», которая видна всем», – сказал он.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

Одним из самых заметных проектов последних лет стала программа «Наш двор». За шесть лет в Альметьевске благоустроили более 350 дворовых территорий.

Также участникам форума представили Фестиваль труда и доблести и рассказали о реализации проекта «Электронная доска почета Республики Татарстан», учрежденного указом Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Проект призван отметить профессиональные достижения жителей республики и укрепить уважение к человеку труда. Сегодня в нем уже участвуют около 4,5 тысячи предприятий и организаций Татарстана.

Фото предоставлено Еленой Бауэр