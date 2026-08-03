Татарстан ждет переменчивая погода с грозами и жарой до 32 градусов

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Переменчивая погода ожидается в Татарстане в ближайшие дни: после дождей и гроз в начале недели в республике установится преимущественно сухая погода, а к концу недели снова возможны осадки. Температура воздуха будет колебаться от 23 до 32 градусов, следует из прогноза Гидрометцентра Татарстана.

Во второй половине дня 3 августа местами ожидаются кратковременные дожди, грозы и сильный ветер. По данным Гидрометцентра республики, порывы ветра могут достигать 15-18 м/с.

Днем температура воздуха в регионе составила 24-28 градусов. Во второй половине дня и вечером через республику пройдет атмосферный фронт, смещающийся с запада, из-за чего в отдельных районах возможны кратковременные дожди, грозы и усиление ветра.

В ночь на 4 августа местами сохранятся кратковременные дожди, грозы и сильный ветер с порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха опустится до 12-17 градусов.

Днем 4 августа осадки прекратятся по мере роста атмосферного давления. Воздух прогреется до 23-28 градусов.

В среду, 5 августа, и четверг, 6 августа, Татарстан окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления. Осадки в эти дни маловероятны. Ночью температура составит 10-16 градусов, а в четверг на западе республики воздух прогреется до 18 градусов. Днем ожидается 23-29 градусов.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 7 и 8 августа погода снова станет неустойчивой из-за близости атмосферного фронта. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Днем температура воздуха поднимется до 27-32 градусов.