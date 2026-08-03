У татарстанцев не будет длинных выходных в связи с празднованием Дня Республики

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

30 августа в Татарстане отметят День Республики. Согласно региональному производственному календарю, эта дата считается праздничным днем. Но длинных праздников у жителей РТ не будет.

В этом году 30 августа выпадает на воскресенье. В случае с федеральными праздниками в подобных ситуациях выходной переносится на следующий за праздничным рабочий день. Но в отношении республиканских праздников данное правило не действует, а значит, 31 августа будет обычным рабочим днем.

Всего в августе у жителей Татарстана будет 21 рабочий и 10 выходных дней.