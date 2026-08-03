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Экономика 3 августа 2026 14:31

Зарипова обозначила приоритеты народной программы на следующие годы

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Зарипова обозначила приоритеты народной программы на следующие годы
Министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Вопросы жилья и обеспечения экономики новыми кадрами должны войти в новую народную программу. Об этом на форуме «Работаем на результат!» заявила министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова.

«Если мы говорим о семье, то что для семьи главное и важное? Наверное, вопросы жилья. Но какими они будут? Кому-то это арендное жилье, где-то это может быть вопрос ипотеки. И, безусловно, этот блок вопросов должен войти в новую народную программу», – заявила министр.

Говоря о кадрах, она отметила, что ежегодно в Татарстане 51 тыс. человек выходит на пенсию. По ее словам, на их рабочие места должны прийти обученные люди.

«Безусловно, у нас есть точечные решения: где-то у нас открываются профильные классы в школах, где-то даже начинаем маршрутизировать малышей начиная с детского сада. Но сегодня эти вопросы требуют более системного подхода и решений», – выразила уверенность Зарипова.

#Единая Россия #Эльмира Зарипова #Татарстан
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