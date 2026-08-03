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Общество 3 августа 2026 16:51

Татарстан впервые примет Форум молодежных крыльев РВИО ПФО «Наследие героев»

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Татарстан впервые примет Форум молодежных крыльев РВИО ПФО «Наследие героев»
Изображение предоставлено организаторами конкурса

С 6 по 9 августа на острове Вертолетный в Спасском районе Татарстана впервые состоится Форум молодежных крыльев Российского военно-исторического общества Приволжского федерального округа «Наследие героев». Об этом сообщают инициаторы события.

Форум станет первым подобным мероприятием, организованным в рамках развития молодежных крыльев РВИО в Приволжском федеральном округе. Он призван объединить активистов региональных отделений Российского военно-исторического общества в регионах округа, заинтересованных в сохранении исторической памяти и развитии военно-исторического просвещения.

Участие в форуме примут активисты региональных отделений Российского военно-исторического общества в Приволжья. Главная цель сбора – создание условий для формирования сообщества наставников и молодых лидеров, а также для создания и реализации проектов.

На протяжении нескольких дней делегатов форума ждет образовательная программа: лекции, практические занятия, мастер-классы, тренинги, круглые столы, проектная работа и обмен опытом между представителями региональных отделений.

Форум позволит участникам получить новые знания, обменяться опытом и разработать собственные инициативы, которые в дальнейшем смогут быть реализованы в регионах Приволжского федерального округа, уверены его организаторы.

#ПФО #РВИО
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