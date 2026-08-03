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Общество 3 августа 2026 10:01

Главный редактор «НТР» Алена Демина покидает свой пост

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Главный редактор «НТР» Алена Демина покидает свой пост
Фото: НТР

На деловом понедельнике мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил о кадровых изменениях в муниципальной телерадиокомпании «НТР». Глава города поблагодарил за работу главного редактора – руководителя медиахолдинга Алену Демину, которая покидает свой пост.

«С большой благодарностью за вклад в развитие нижнекамского медиа провожаем главного редактора – руководителя «НТР» Алену Сергеевну Демину», – сказал Беляев.

По словам мэра, с 2024 года Демина проявила себя как творческий лидер, ответственный руководитель и целеустремленный человек.

«За этот, казалось бы, небольшой период Алена Сергеевна внесла заметный вклад в развитие медиасферы Нижнекамска, способствовала внедрению современных технологий, реализации ярких и интересных проектов», – отметил Беляев.

Он поблагодарил руководителя НТР за проделанную работу и пожелал ей дальнейших успехов.

«Алена Сергеевна, желаю вам успехов! Уверен, что и дальше вы будете активно работать на благо нашей республики», – заключил глава Нижнекамска.

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