Казань примет отборочные старты к Олимпиаде-2028 по 11 видам спорта

Инфографика: пресс-служба мэрии Казани

Столица Татарстана примет соревнования Спартакиады народов России по 11 видам спорта. Турнир проходит с 1 августа по 30 сентября и является ключевым этапом отбора в национальную сборную России для подготовки к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Об этом на деловом понедельнике сообщил председатель комитета физической культуры и спорта Казани Линар Гарипов.

По его словам, Татарстан вошел в число семи регионов, принимающих соревнования Спартакиады. Всего по стране в турнире примут участие более 12 тыс. сильнейших спортсменов.

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Первые соревнования в Казани уже состоялись. В минувшие выходные на Центральном стадионе прошел турнир по регби-7, по итогам которого сборная Татарстана завоевала третье место.

По словам Гарипова, проведение Спартакиады подтверждает статус Казани как одного из ведущих спортивных центров страны, регулярно принимающего крупнейшие всероссийские и международные соревнования.