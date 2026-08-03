Татарстан занял второе место в ПФО по спросу на ипотеку на новостройки

Татарстан занял второе место в Приволжском федеральном округе по количеству ипотечных сделок с новостройками. На республику пришлось 14,4% всех кредитов, выданных в ПФО на покупку первичного жилья. Такие данные приводятся в исследовании сервиса «Домклик» по итогам первого полугодия 2026 года.

В целом на Приволжский федеральный округ пришлось 17,4% всех ипотечных сделок с новостройками в стране. Больше всего квартир в ипотеку в округе покупали жители Башкортостана — на регион пришлось 16,7% сделок. Татарстан оказался на втором месте, а замкнул тройку Пермский край с долей 11,4%.

Как отмечают аналитики, несмотря на изменения условий «Семейной ипотеки», спрос на первичное жилье по-прежнему во многом зависит от льготных программ.

Портрет покупателя новостройки в ПФО также отличается от общероссийского. Если по России наиболее востребованным форматом остаются студии и однокомнатные квартиры (51,2% сделок), то в Приволжском федеральном округе заметно выше спрос на более просторное жилье.

Так, доля двухкомнатных квартир в ипотечных сделках достигла 38,9% — это один из самых высоких показателей среди федеральных округов. На трехкомнатные квартиры пришлось 13,3% покупок, а на жилье с четырьмя и более комнатами — 1,8%.

Медианная площадь квартиры, купленной в ипотеку в ПФО, составила 45,3 кв. м, а медианная стоимость — 6,6 млн рублей. Это ниже общероссийского показателя, который находится на уровне 7,2 млн рублей.

Аналитики также отмечают, что большинство покупателей выбирают жилье комфорт-класса, а самым распространенным годом ввода домов в эксплуатацию остается 2026-й.