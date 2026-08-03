Во Владимирской области после атаки БПЛА загорелся логоцентр Wildberries

Во Владимирской области после атаки БПЛА начался пожар в логистическом центре компании Wildberries. Об инциденте сообщил губернатор региона Александр Авдеев, а затем ситуацию детализировала объединенная компания RWB.

«В Собинском округе БПЛА атакован складской комплекс. Есть разрушения, пожар. Люди эвакуированы. На месте работают оперативные службы», – написал глава области в своем Телеграм-канале.

Авдеев не конкретизировал, кому именно принадлежит склад, но уточнил, что в регионе сохраняется беспилотная опасность, и призвал соблюдать меры предосторожности.

Позднее пресс-служба компании RWB подтвердила, что атакованный объект принадлежит Wildberries. «Из-за атаки на логистическом объекте компании во Владимирской области возникло возгорание. Люди эвакуированы. На месте работают пожарные расчеты. Предварительно, пострадавших нет», – заявили в компании.

В RWB также заверили, что логистические цепочки маркетплейса перестроены, а прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.

Целью атаки украинских дронов стал логистический центр Wildberries «Владимир – Воршинское», расположенный рядом с деревней Хрястово Собинского округа Владимирской области. Склад был открыт в конце 2024 года. После введения третьей очереди в текущем, 2026 году его площадь должна была достичь 175 тыс. кв. метров.