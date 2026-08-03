На третьем по счету «Каракуз фильме» в Альметьевске представили свыше 30 картин

III Международный кинофестиваль зрительских симпатий «Каракуз фильм», проходивший в городе Альметьевске с 27 июля по 1 августа, представил итоги и объявил лауреатов. Главных победителей традиционно определило зрительское голосование, сообщает пресс-служба мероприятия.

В конкурсной и внеконкурсной программах было представлено более 30 художественных, документальных и короткометражных фильмов из России и зарубежных стран. Событие было организовано Благотворительным фондом «Татнефть» и АНО ДПО «Академия цифрового творчества».

«В этом году кинофестиваль стал по-настоящему особенным. Мы увидели, как зрители с огромным интересом принимали фильмы из разных стран и регионов, оставались после показов на долгие обсуждения, делились своими мыслями с режиссерами и героями картин», – заметила программный директор мероприятия Наталья Фазлыева. По ее словам, именно ради такого живого общения и существует «Каракуз фильм».

«Для нас очень важно, что кинофестиваль открывает зрителям новое кино, а кинематографистам дарит возможность встретиться со своей аудиторией. Спасибо всем, кто был с нами на кинофестивале», – добавила она.

В свою очередь директор БФ «Татнефть» Эльмира Газизова подчеркнула, что фестиваль давно стал не просто площадкой для кинопоказов, а пространством открытого диалога между авторами и зрителями.

«„Каракуз фильм“ – это гораздо больше, чем кинофестиваль. Это пространство открытого диалога, новых смыслов и живых эмоций. Для Благотворительного фонда „Татнефть“ важно реализовывать проекты, которые объединяют людей через культуру, знакомят зрителей с лучшими российскими и зарубежными фильмами и помогают развивать кинематограф в регионах», – отметила она.

По мнению Газизовой, «особенно ценно, что главными судьями здесь становятся сами зрители, ведь именно их искренний отклик – это самая высокая оценка для создателей кино».

Главную награду фестиваля получила семейная мелодрама Андрея Зайцева «Двое в одной жизни, не считая собаки». Победителем в номинации «Лучший художественный фильм» стала семейная спортивная драма Алексея Алферова «Малыш-каратист».

Лучшим документальным фильмом зрители признали картину «Разлогов» режиссеров Анастасии Разлоговой, Алексея Ермолаева и Марии Ермолаевой. Награду в номинации «Лучший короткометражный фильм» получила другая документальная лента – «Собаки, которые знают, кем станут» Софии Ульяновой.

Обладателем Приза детских зрительских симпатий стала семейная комедия «Испытание аулом 2. Ход конем» режиссеров Магомета-Али Найманова и Зураба Копсергенова. Именно на «Каракуз фильме» состоялась российская премьера картины.

По традиции в рамках церемонии закрытия были вручены специальные призы партнеров фестиваля. Так, специальной награды БФ «Татнефть» удостоена китайская семейная драма «Ответ на вечность» режиссера Чжэн Юньчана, открывшая фестиваль. Еще один специальный приз фонда получила документальная короткометражка «Восемьсот Касимовых», режиссером которой выступил Амир Галиаскаров.

Диджитал-академия Альметьевск отметила документальный фильм «Сила музыки», посвященный коллективу, занимающемуся сохранением традиции татарской музыкальной культуры.

Специальный приз официального информационного партнера фестиваля, онлайн-издания Cinemaplex, получил казахстанский фильм «Степь» режиссера Максима Акбарова. Компания МТД Медиа вручила награды документальному фильму Андрея Тимощенко «Последний мамонт» и короткометражной комедии Ангелины Ластовской «Новый день из жизни Карандашова».

Кроме того, спецприз ресторана «Сыроварня» получил полнометражный альманах «Марийские сказки» режиссера Дениса Шаблия, посвященный героям марийского эпоса. Автосалон VANAVTO отметил фильм «Единство» режиссера Сергея Анимподистова. Проект «Культурный спектр: о кино и не только» вручил специальные призы художественной картине «Дочь капитана» режиссера Ларисы Садиловой и документальному короткометражному фильму «Курсы татарского» Айдара Гайнуллы.

Фильмом закрытия III Международного кинофестиваля зрительских симпатий «Каракуз фильм» стала драмеди Нины Воловой «Фейерверки днем».