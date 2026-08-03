Татарстан – Узбекистан: четыре технопарка, $500 млн торговли и новые проекты

Выставка узбекских производителей, десятки B2B-встреч и переговоры о новых проектах: в Казани прошел бизнес-форум «Татарстан – Узбекистан». Представители власти и бизнеса обсудили развитие производственной кооперации, локализацию предприятий и планы увеличить взаимный товарооборот до более чем 500 млн долларов.





Перед началом деловой части бизнес-форума «Татарстан – Узбекистан» была организована выставка, где свои товары представили компании из Узбекистана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Узбеки придумали делать консервированный плов, молодцы!»

Бизнес-форум «Татарстан – Узбекистан» прошел в отеле «Миллениум панорама» в Казани. Перед началом деловой части была организована выставка, где свои товары представили компании из Узбекистана.

Среди продукции можно было увидеть товары для дома, строительные материалы, одежду и обувь и даже гастрономические сюрпризы. Выставку внимательно осмотрели вице-премьер РТ, министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко и глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина вместе с представителями бизнеса Татарстана.

Буквально каждый стенд был окружен вниманием, и то и дело предприниматели обменивались контактами для дальнейшего взаимодействия.

Среди продукции можно было увидеть товары для дома, строительные материалы, одежду и обувь и даже гастрономические сюрпризы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Предприниматели из Узбекистана предоставляют товары, совершенно не уступающие с точки зрения конкурентоспособности европейским. Например, на выставке мы увидели очень достойные строительные материалы», – поделился впечатлениями с журналистами Коробченко.

А удивление вызвал ряд с гастрономическими товарами.

«Узбекистан – марка номер один по плову, а сейчас узбеки придумали еще и в консервах делать плов. Мы сейчас видели на выставке, но это просто оригинально, молодцы! Мы должны меняться опытом, который есть и у Узбекистана, и у России, у Татарстана. Вместе мы будем гораздо сильнее», – добавил вице-премьер.

Бизнесмены из Татарстана и Узбекистана расположились в конференц-зале отеля Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В этом году мы превысим объем товарооборота в 500 млн долларов»

Бизнесмены из Татарстана и Узбекистана расположились в конференц-зале отеля. Он был поделен на тематические зоны по областям бизнеса. Там они могли провести переговоры, рассказать о своем товаре и обменяться контактами. Среди тематик были сельское хозяйство, мебельная, пищевая, ювелирная, кожевенная, химическая, текстильная промышленности и многие другие.

О главных промышленных акцентах и преимуществах Татарстана рассказал гостям Олег Коробченко.

О главных промышленных акцентах и преимуществах Татарстана рассказал гостям Олег Коробченко Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Татарстан и Узбекистан – это братские народы. Когда мы приезжаем, Шавкат Мирзиёев говорит: «Рустам (Минниханов, Раис РТ, – прим. Т-и), мы с тобой братья», – это не просто слова, это экономически подтверждено. Ежегодно у нас растет экономическое взаимодействие, и в этом году мы должны превысить 500 млн долларов товарооборота между Татарстаном и Узбекистаном», – подчеркнул он.

По его словам, многие предприятия Татарстана взаимодействуют с коллегами из Узбекистана. Причем речь идет как об импорте, так и об экспорте.

Кроме того, Татарстан занимается развитием четырех технопарков на территории Узбекистана. Два из них уже работают – «Чирчик» и «Джизак», еще два в стадии строительства – в городах Навои и Бухара.

Талия Минуллина: «Главным вопросом в развитии товарооборота между Татарстаном и Узбекистаном остается логистика. Пути далеки от идеала и могут быть гораздо эффективнее» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Татарстан – хорошая площадка, чтобы выходить на рынок Российской Федерации»

Татарстан – лидер в России по качеству инвестиционного климата. Это единственный регион страны, где расположены сразу восемь федеральных экономических зон с налоговыми льготами, сообщила гостям глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

«Если у вас есть какая-то бизнес-идея и вы хотите ее реализовать, то Татарстан – это хорошая площадка для того, чтобы входить на рынок Российской Федерации именно с производством, тем более что мы хорошо связаны со всеми другими регионами нашей страны транспортными маршрутами», – отметила она.

Главным вопросом в развитии товарооборота между Татарстаном и Узбекистаном остается логистика. Пути далеки от идеала и могут быть гораздо эффективнее, добавила Минуллина.

«Мы в Татарстане над этим работаем в контексте международного развития. Наш международный аэропорт имеет прямые вылеты в Дубай, Стамбул, Доху, Шанхай. Откуда можно получить большой разлет практически в одно касание до всего мира», – пояснила она.

Как один из примеров удачного логистического решения она привела логистический центр имени Дэн Сяопина, связывающий ОЭЗ «Алабуга» напрямую с китайским Уханем по железной дороге. Он также может стать большим подспорьем для доставки товаров из Узбекистана.

Одилхон Рустамов: «Партнерство Узбекистана и России – это не только экономика, но и взаимное доверие, дружба и прочные связи, проверенные временем» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Татарстан воспринимается в Узбекистане как надежный бизнес-партнер»

Бизнес Узбекистана также крайне заинтересован в развитии взаимоотношений с Татарстаном, заявил заместитель председателя Торгово-промышленной палаты страны Одилхон Рустамов.

«Партнерство Узбекистана и России – это не только экономика, но и взаимное доверие, дружба и прочные связи, проверенные временем. Нас объединяют общие тюркские корни, схожие традиции, многовековое наследие исламской культуры. Благодаря этому Татарстан воспринимается в Узбекистане не только как надежный экономический партнер, но и как близкий дружественный нам регион», – подчеркнул он.

Уже сейчас Татарстан активно работает на территории Узбекистана. Особую роль в этом влияет сотрудничество на уровне особых экономических зон, которых в Узбекистане порядка сорока.

«Дальнейшая совместная работа должна быть сосредоточена на развитии производственной кооперации, локализации, расширении экспортной номенклатуры, совершенствовании логистики», – уверен Рустамов.