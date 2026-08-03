Апастовский район внес более 500 предложений в новую редакцию Народной программы

Форум местного отделения «Единая Россия» «Работаем на результат» прошел в Апастовском районе Татарстана. На форуме были подведены итоги деятельности Апастовского муниципального района за 2021-2026 годы и намечены дальнейшие задачи.

В мероприятии приняли участие председатель комитета Госдумы России по экономической политике Максим Топилин, глава района, секретарь местного отделения партии Айрат Зиганшин.

На форум собрались районный актив партии «Единая Россия», депутаты, руководители предприятий и организаций, работники учреждений здравоохранения, спорта, культуры, представители трудовых династий, победители профессиональных конкурсов, профсоюзов, волонтерских объединений, участники специальной военной операции и члены их семей.

Форум начался с показа видеоролика, демонстрирующего результаты выполнения Народной программы, принятой в августе 2021 года. Она сформирована на основе около 2,5 миллиона предложений и обращений, поступивших в партию от граждан, и является стратегическим документом, охватывающим все сферы жизни.

Как отметил глава района, секретарь местного отделения партии Айрат Зиганшин, за последние пять лет в районе реализовано множество важных проектов, направленных на улучшение качества жизни населения. За этот период обновлены школы, детские сады, школьные столовые, сельские дома культуры, открыты центры «Точка роста», отремонтированы дороги.

По республиканским и федеральным программам в Апастово построены детский сад на 80 мест, современный манеж настольного тенниса, капитально отремонтированы отделение Центра занятости населения и шесть фельдшерско-акушерских пунктов. Также в Центральном парке установлена система освещения, в нескольких деревнях обновлены сети водоснабжения.

«Работа, проделанная за последние пять лет, – результат совместного труда. Мы вместе с жителями района реализовали много важных проектов и будем продолжать работать в том же темпе», – отметил Айрат Зиганшин.

В докладе были затронуты инвестиционные проекты, реализуемые в районе. Среди них особое место занимает птицеводческий комплекс «Яратель-Апастово», который строится совместно с «Ак Барс» холдингом.

На форуме была подчеркнута важность работы с обращениями населения. За последние пять лет в общественную приемную поступило более 200 обращений. Большинство из них затрагивают сферы жилищно-коммунального хозяйства, социальной защиты, земельных отношений и экономики. Руководство района, депутаты и главы сельских поселений регулярно проводят встречи с населением.

В выступлении особое внимание было уделено поддержке, оказываемой участникам специальной военной операции и их семьям. В районе действуют 56 волонтерских центров, в которых трудятся 563 волонтера. Ими произведено более 26 тысяч единиц снаряжения. С начала специальной военной операции из района отправлено 23 гуманитарные колонны.

Сотни тонн гуманитарной помощи были отправлены служащим землякам и жителям новых территорий. На сегодняшний день в зоне специальной военной операции безопасность Родины защищают 327 военнослужащих из Апастовского района.

«Поддержка участников специальной военной операции и их семей всегда остается для нас приоритетным направлением. Большой вклад в эту работу вносят неравнодушные жители района, волонтеры и трудовые коллективы», – сказал глава района.

В ходе форума речь шла о сохранении исторической памяти, патриотическом воспитании молодежи, реализации проекта «Парта героя», открытии Мемориальных досок, активном участии в федеральных и республиканских программах.

От района в новую редакцию Народной программы поступило более 500 предложений по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, образования и благоприятной среды.

«Впереди нас ждут еще более ответственные задачи. Только работая сообща, мы сможем обеспечить развитие нашего района», – подчеркнул глава района.

Подводя итоги форума, Айрат Зиганшин отметил, что главной задачей остается дальнейшая совместная работа, эффективная реализация государственных программ и забота об интересах населения.

На мероприятии выступил председатель Комитета Госдумы России по экономической политике Максим Топилин. Он отметил, что Народная программа действительно работает для населения, а проекты реализуются исходя из вопросов, поднятых гражданами.

Топилин также встретился с серебряными волонтерами Апастовского района и дал высокую оценку их самоотверженному труду.

Группа «Серебряные волонтеры» района, действующая в рамках Всероссийского волонтерского движения «Золотые руки Ангела», объединяет сегодня добрых, умелых жителей района. С каждым годом их ряды расширяются, растет число желающих помочь ребятам, стоящим на страже Отечества.

Волонтеры готовят предметы первой необходимости для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и раненых, находящихся на лечении в госпиталях. Они изготавливают тактические носилки, волокуши-носилки, подсумки, термозащитные одеяла, противодроновые сети, маскировочные сети, сухие души.

Кроме того, для раненых, проходящих лечение в госпиталях, шьют специальную одежду. Этот благородный труд имеет большое значение.

Максим Топилин и Айрат Зиганшин вручили Благодарственные письма активным серебряным волонтерам.

Руководитель группы «Серебряные волонтеры» района Сания Сафиуллина отметила, что проявленное внимание является большим событием для волонтеров и дает еще больший толчок в подготовке мер поддержки.

Автор фото: Ландыш Гайнуллина

Материал подготовлен при участии Ландыш Гайнуллиной