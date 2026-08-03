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Общество 3 августа 2026 14:39

Роспотребнадзор сообщил о фейковых уведомлениях с QR-кодами

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О фейковых уведомлениях, рассылаемых на электронную почту юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предупреждает Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

По данным ведомства, в массово рассылаемых фейковых уведомлениях о якобы проведенной внеплановой проверке имеется QR-код, а также утверждение о необходимости перехода и оплаты почтовых услуг.

В ведомстве заверили, что данная информация не соответствует действительности, так как настоящие уведомления обязательно размещаются в личном кабинете хозяйствующих субъектов на ЕПГУ и дублируются на электронную почту юридического лица или индивидуального предпринимателя. В официальных сопроводительных письмах Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан указывается уникальный номер контрольно-надзорного или профилактического мероприятия, QR-код, адрес проведения мероприятия и контактные номера телефонов с указанием исполнителя. Требования об оплате в уведомлении отсутствуют, все мероприятия проводятся бесплатно.

#роспотребнадзор рт #мошенники #фейки
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