В Казани прошла встреча по взаимодействию с ветеранами СВО

Фото: пресс-служба Регионального отделения «Первый патриот» в РТ

В Казани на площадке Регионального отделения МРОО «Первый Патриот» в Татарстане прошла рабочая встреча, посвященная развитию системного взаимодействия с районными отделениями Союза ветеранов СВО, сообщает пресс-служба Регионального отделения «Первый патриот» в РТ.

По полученной информации, в обсуждении вопросов социокультурной адаптации участников специальной военной операции и патриотического воспитания молодежи приняли участие председатель регионального отделения «Первый Патриот» Ирина Самолдина, начальник штаба Союза ветеранов СВО Казани Фарид Шагиахметов, председатель Союза ветеранов СВО Пестречинского района Юрий Ларин, начальник штаба Союза ветеранов СВО Высокогорского района Руслан Мурзафазылов, председатель РОО «Содружество воинов-ветеранов РТ» Вячеслав Лаврентьев, руководитель волонтерского отдела БФ «Народное ополчение» Зильда Савченко и старший инспектор группы пробации филиала по Вахитовскому району Казани Эльмира Муслимова.

Участники обсудили практические инициативы: профессиональную адаптацию и обучение работе с БПЛА в рамках проекта «Техностарт 1П» по трудоустройству ветеранов СВО преподавателями школьных секций беспилотной авиации совместно с Федерацией беспилотной авиации России; развитие адаптивного спорта для участников СВО с инвалидностью и подготовку к чемпионату «Абилимпикс 2026»; механизмы взаимодействия с УФСИН по вопросам ресоциализации ветеранов СВО и членов их семей; организацию участия ветеранов из районов Татарстана во Всероссийском социальном маршруте «Тур для СВОих» в августе 2026 года; обмен опытом волонтерских групп и организацию системной работы ветеранов с молодежью.

Ключевым итогом встречи стало решение перейти от разовых акций к выездной работе. В ближайшее время команда «Первого Патриота» и руководство Союза ветеранов СВО начнут серию выездных совещаний в муниципальные районы Татарстана. Главные цели – знакомство с работой ветеранских организаций на местах, оказание методической помощи, передача лучших практик по патриотическому воспитанию молодежи и масштабирование мер поддержки ветеранов СВО и их семей по всей республике.