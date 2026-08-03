Токсиколог Минздрава РТ: Польза бокала вина – миф, безопасной дозы алкоголя нет

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Безопасных доз алкоголя не существует, а версия о том, что бокал вина приносит пользу, – миф. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе», приуроченной к Неделе профилактики заболеваний печени, рассказала главный внештатный специалист – токсиколог Минздрава Татарстана, заведующая отделением токсикологии Городской клинической больницы №7 им. М.Н. Садыкова Казани Алия Насибуллина.

«Токсиканты алкогольного генеза хорошо известны. Я не устаю повторять, что нет безопасной дозы алкоголя. Если раньше была теория о том, что бокал красного вина принесет нам только положительный эффект, то сейчас новые исследования развенчали этот миф. Также есть заблуждение, что вреден только крепкий алкоголь, но это неправда – любой алкоголь вызывает окисление в организме и достаточно пагубно влияет на печень, органы пищеварения и мочевыводящую систему», – объяснила Алия Насибуллина.