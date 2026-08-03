Токсиколог Минздрава Татарстана рассказала, как БАДы могут убить печень

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БАДы могут серьезно навредить печени, особенно при бесконтрольном приеме и без рекомендаций врачей. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе», приуроченной к Неделе профилактики заболеваний печени, рассказала главный внештатный специалист - токсиколог Минздрава Татарстана, заведующая отделением токсикологии Городской клинической больницы №7 им. М.Н. Садыкова Казани Алия Насибуллина.

БАДами часто грешат те, кто желает ускорить рост волос и ногтей, похудеть или стать более активным. Люди думают, что приносят пользу здоровью, однако неправильный прием добавок может серьезно навредить, отметила она.

«Травяные сборы, настойки, которые наши пациенты порой делают сами. Иногда это привезенные откуда-то добавки, о которых мы ничего не знаем. Наверное, все слышали про отравления препаратами черного тмина, которые мы отрабатывали вместе с гастроэнтерологами. Пациенты принимали его в разной форме: кто-то – в виде масла, кто-то – в виде капсул. В результате развилось достаточно серьезное поражение печени», – объяснила Алия Насибуллина.

Токсиколог подчеркнула – бесконтрольный прием БАДов без рекомендаций врачей может серьезно навредить. Противопоказаниями к приему таких препаратов могут быть нарушенный метаболизм, ожирение, диабет, атеросклероз и многие другие заболевания. Казалось бы, безобидные витаминки на травах в таком случае сыграют плохую роль.

«Если вы имеете хронические заболевания, велик риск навредить себе. Внимательной читайте состав, а также обязательно проконсультируйтесь с врачом», – добавила она.

Покупать добавки к пище нужно только в проверенных местах, отметила токсиколог.