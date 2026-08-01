В Татарстане благоустраивают 38,2 км водных артерий

В Татарстане приступили к оздоровлению водных объектов в рамках федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие». Работы ведутся на реках Мелекеска и Челна в Набережных Челнах, а также на реке Нокса в Казани. Общая протяженность участков достигает 38,2 км. Об этом сообщили в пресс‑службе Министерства экологии РТ.

До 2030 года в республике планируют реализовать четыре природоохранных мероприятия общей стоимостью 2,3 млрд рублей. Значительную часть финансирования – 2 млрд рублей – составит поддержка из федерального бюджета.

Сейчас ведется расчистка реки Мелекеска в Набережных Челнах – ее протяженность составляет 3,1 км, работы рассчитаны на 2025–2027 годы. В 2025–2026 годах выполнены срезка кустарника, устройство временных дорог и карт намыва, идет откачка ила и расчистка русла. На данный момент исполнение работ составляет порядка 40 %.

Расчистка реки Челна протяженностью 7,1 км запланирована на 2027–2028 годы, объем финансирования составит почти 134 млн рублей. Проект включен в план мероприятий к 50‑летию КАМАЗа и 400‑летию Набережных Челнов.

Самым крупным объектом станет река Нокса в Казани – ее протяженность почти 28 км. Работы на этом участке намечены на 2028–2030 годы, их стоимость оценивается примерно в 798 млн рублей.

«У нас сформирован пул из 50 водных объектов, нуждающихся в улучшении экологического состояния. Общая сумма – порядка 2 млрд рублей. По ним уже подготовлена проектно-сметная документация, получены положительные заключения. Все они ждут своего часа, мы будем последовательно по ним работать, включать в мероприятия», – заявил министр экологии РТ Азат Зиганшин.