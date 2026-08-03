Алена Леонова: «Есть определенная закономерность, почему от Тутберидзе уходят»

Уход Аделии Петросян от Тутберидзе, камбэк Трусовой с Валиевой и прорыв юниоров на фигурное катание врывается в новый сезон. Серебряный призер ЧМ Алена Леонова в интервью «ТИ-Спорту» разобрала главные интриги межсезонья, оценила шансы Костылевой и объяснила, почему квады убивают презентацию.





Алена Леонова

Фото: fsrussia.ru

«Не сказала, что все шло к разрыву, просто наступил какой-то переломный момент, и Аделия решила попробовать что-то новое»

– Уход Аделии Петросян случился довольно внезапно, но вот если проследить хронологию событий, то как будто все к этому и шло. Согласны?

– Слушайте, когда произошла эта неудача на Олимпийских играх, конечно, спортсмен задумался о том, что что-то нужно поменять, как-то по-другому попробовать. Поэтому я бы не сказала, что все к этому шло, просто наступил какой-то переломный момент, и Аделия решила попробовать что-то новое. Вот и всё.

– Есть версия, что основной причиной стало именно разочарование Тутберидзе после Олимпиады, ее публичная критика Аделии. Якобы это дало разлом в отношениях. Может это быть основной причиной?

– Вообще-то Аделия и сама о себе высказывалась критично, поэтому здесь я бы не сказала, что это как-то сыграло роль.

– Все-таки одно дело о самой себе, а тут тренер прилюдно говорит…

– У Этери Георгиевны спросили – она ответила, так и есть, вот и всё. Я не думаю, что на это надо было обижаться. Мы же не знаем, как там на самом деле было, какие там подводные камни и так далее. Какой-то разговор состоялся, мы можем только что-то угадывать, но мне кажется, что это не связано с этим.

Этери Тутберидзе Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Закономерность в том, что от Тутберидзе уходят, определенная есть»

– Много разговоров и статей появилось после этого ухода о том, что от Этери Тутберидзе девочки часто уходят именно после олимпийского цикла. Как считаете, с чем это может быть связано? Не с тем ли, что у нее довольно-таки жесткие требования и девочки в какой-то момент выгорают.

– Насколько я знаю, там в принципе тренировочный процесс построен достаточно жестко, но это и нужно, чтобы добиться результата. Поэтому точно, что от нее уходят, и закономерность какая-то в этом есть… Может быть, просто не выдерживают. Не знаю как – морально, физически. Хотят, опять же, попробовать что-то новое, по-другому потренироваться.

– И на контрасте иногда, наоборот, бывает, что когда расслабляешься и сильно от себя не требуешь, на таком вайбе как раз лучше получается даже.

– Ну нет, я бы так не сказала. Я думаю, что Этери как раз таки делает всё, чтобы получить результат. Поэтому ну здесь если ты готов работать, то ты идешь на это, если нет, то нет.

– Сейчас в «Хрустальном» активно готовится к продолжению своей карьеры Трусова. Могла ли растущая внутригрупповая конкуренция стать тем самым фактором для ухода Аделии?

– Она же, наоборот, подстегивает. Мы помним времена противостояния Медведева – Загитова. Наоборот, девчонки еще более усиленно работают. Поэтому я считаю, что конкуренция в группе очень важна. И она реально помогает расти спортсмену.

– На кого теперь Этери Тутберидзе сделает ставку – на Двоеглазову, Хуснутдинову, Трусову или кого-то еще?

– Вообще не очень хорошее выражение «делать ставку на кого-то». Мне кажется, абсолютно от всех ждут результаты. И просто всегда радостно, что спортсмены твоей группы выигрывают. Поэтому мне кажется, что здесь никаких ставок быть не может, я думаю, не будет вот потому, что в целом все равно всё зависит от спортсмена, как он будет готов, как он будет выступать.

Двоеглазова залечивает травму, Саша [Трусова] после перерыва. Дина [Хуснутдинова]... если бы спросили меня, например, я бы, наверное, ответила, что Дина… Прошлый первый сезон в ее группе в том году был такой притирочный. Дина здорово где-то каталась, где-то не получилось. Но я думаю, что за лето проведена большая работа, и мне кажется, что эта девочка еще себя покажет.

– Аделия восстанавливается после травмы бедра и не спешит с выбором нового наставника. Учитывая ее исторический опыт, – мало кому удавалось превзойти результаты после ухода от Тутберидзе – какой тренерский штаб, как вы думаете, может дать ей новый импульс? Условный Плющенко, Соколовская или, может быть, отъезд в США к Арутюняну?

– Не знаю, если честно. Специалистов много, хороших специалистов не так много. Поэтому здесь нужно тщательно, мне кажется, подойти к этому вопросу, да и рассмотреть все за и против и выбрать, где по-настоящему будет комфортнее.

«Наши юниоры должны не просто выиграть в Сиане, они на голову всех выше будут»

– В августе впервые после многолетнего бана на юниорском Гран-при планируются выступления наших молодых фигуристов. Как считаете, затянувшаяся четырехлетняя изоляция повлияет на 13–15-летних спортсменов, у которых вообще нет опыта на международных аренах?

– Я думаю, что им опыт на международных стартах особо не нужен, потому что у нас в принципе в сборной очень высокая конкуренция. В связи с этим я считаю, что им как раз таки будет легче на международке.

– С судьями не будет проблем, учитывая, что они не знают этих ребят?

– Здесь зависит, как они будут программы исполнять. Ты же не можешь поставить оценку ниже, если они реально хорошо откатают. Не думаю, что будет предвзятое судейство: на что накатают, то и получат.

– У нас юниорский состав, включая ту же Елену Костылеву, сохраняет сложнейший прыжковый набор. Смогут наши девочки с ходу забрать лидирующие позиции у азиатских, американских фигуристок?

– Я думаю, что да. Ну, учитывая набор Лены Костылевой, я думаю, что без сомнения.

– Кто помимо Елены может блеснуть в Сиане?

– За парнями я не особо плотно следила, но в женских у нас есть та же Костылева и наша пара (Полина Шешелева / Егор Карнаухов, – прим. «ТИ-Спорта»). Мне кажется, там не то чтобы они просто выиграли, они на голову всех выше.

– Не считаете, что там опять-таки судейство может быть сначала немножко сдержанным, как на Олимпиаде?

– Да оно не было, кстати, сдержанным на Олимпиаде, я с этим не соглашусь.

«После смягчения санкций ISU будет интересная ситуация. Все соскучились по международке, все хотят отобраться»

– Смягчение позиции ISU отменит волну разговоров о смене спортивного гражданства среди молодых фигуристок? Или этот процесс уже не остановить?

– Это такой уже, можно сказать, нормальный процесс у нас… Да, в связи с тем, что не было возможности выступать и многие поменяли гражданство. Возможно, будут какие-то еще переходы в другие федерации, а может быть, и нет. Сложно сказать.

– У нас вот российские чемпионаты поставили высокую планку за это время. Но не начнет ли у взрослых фигуристок угасать мотивация, если процесс полного возвращения на взрослые международные старты затянется?

– Мне кажется, что она, наоборот, будет только увеличиваться. Все соскучились по международке, и все хотят отобраться. И сейчас будет, на самом деле, очень интересная ситуация, потому что все будут готовиться к тому, чтобы соревноваться.

– В предстоящем сезоне Гран-при примут новые города, в том числе Нижний Новгород. Но при этом Магнитогорск, Казань отцепили. Как думаете, с чем это связано: конкуренция и выбор тех, кто лучше предлагает условия, инфраструктуру, – или в чем тут может быть дело?

– Возможно, просто действительно хотят как-то и повысить интерес к фигурному катанию, популяризировать и в других уголках нашей страны. Я вот, например, очень рада, что в Санкт-Петербурге наконец-то пройдет этап Гран-при.

– А не слишком ли много Санкт-Петербургу уже фигурного катания, учитывая существующие прокаты и шоу?

– Нет, мне кажется, на самом деле таких зрелищных турниров у нас мало.

Камила Валиева Фото: © Михаил Шаров / fsrussia.ru

«Важно, как Валиева и Трусова будут проявлять себя в российских соревнованиях, а там уже можно плясать дальше»

– Предстоящий сезон будет первым полноценным, в котором примут участие Трусова и Валиева. У них есть хорошие шансы уже по-настоящему вернуться на российскую и самое главное – на международную арену?

– Сложно сказать, когда мы не видели ни программ, ни заявленных каких-то контентов, целей на сезон, задач и так далее. Потому что девчонки отсутствовали, и понятно, что они готовятся, это уже радостно. Но то, как они будут сначала себя проявлять внутри российских соревнований, от этого уже можно будет плясать дальше, как они дальше будут выходить постепенно на международную арену.

– А каково это вообще – пересобирать технику прыжков и квадов в 19, в 20 лет, когда тело уже окончательно сформировалось?

– Я помню, например, из карьеры Лизы Туктамышевой, что она тройной аксель получила достаточно в ранние годы, да? И потом какое-то время его не исполняла, а затем она его вернула уже в зрелом возрасте. И даже разучила четверной прыжок. Поэтому мне кажется, что если у тебя заложена определенная база и если ты исполнял, скажем так, до пубертата все эти сложные элементы, то после, будучи в кондициях, это не так уж и сложно.

«В мужском катании наши ребята слабее. На международных соревнованиях фигуристы по-другому катаются»

– Сейчас мужское катание на очень высоком уровне благодаря Малинину, несмотря на провал в Милане. Не кажется ли вам, что погоня за сложнейшими квадами начинает убивать в фигурном катании презентацию и компоненты?

– Есть такое. Ну для меня, если честно, все должно быть в меру. Потому что, опять же, если мы берем Малинина, конечно, он очень круто прыгал сложнейшие программы. Но действительно, с такими сложными программами у тебя меньше шансов показать, опять же, программу и раскрыть образ полностью. Потому что ты реально всю программу настраиваешься на то, чтобы сделать сложнейшие элементы. Мне кажется, что все должно быть в меру.

– Мы в основном про девочек говорим, а именно у наших парней на международной арене какие шансы, учитывая, что мы видели Гуменника – шестое место. Есть возможность прыгнуть выше этого?

– Если мы берем мужское одиночное и сравниваем его с международным, то я думаю, что как раз таки в программах, в постановках, наверное, все-таки наши ребята пока как будто слабее. Потому что на международных соревнованиях я замечаю, что спортсмены катаются немножко иначе.

– Иначе – лучше?

– Сбалансированность программ какая-то, может быть… Вообще само катание – оно вообще другое. Говорят же про стили, тот же американский стиль катания, японский. Конечно же, это будет очень сложно. Японцы вообще, я считаю, ну очень сильные ребята. Им, возможно, достаточно будет сделать три четверных, не обязательно пять. Им достаточно будет сделать три, но они сделают такие постановки, что больше возьмут второй оценкой.

– Если подвести итог: за кем и за чем вы будете следить с наибольшим азартом в предстоящем сезоне 2026/2027?

– Если Валиева и Трусова войдут в сезон, то, наверное, все-таки за их… Наверное, не противостоянием. Я бы сказала – просто за тем, как они будут вливаться обратно в спорт и что они будут показывать. Очень интересно.