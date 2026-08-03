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Происшествия 3 августа 2026 16:56

Водителей маломерных судов наказали в Челнах по итогам рейда прокуратуры и МЧС

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В Челнах семерых водителей маломерных судов привлекли к ответственности за предыдущую неделю по итогам рейда сотрудников Камской транспортной прокуратуры и ГИМС ГУ МЧС России. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

На нарушителей составили административные протоколы, а их суда поместили на штрафстоянку. Так, один из судоводителей попался на пьяной езде. Мужчина управлял катером марки «Тактика».

Всего с открытия навигационного периода в акватории реки Кама в Набережных Челнах и прилегающих районах выявлено более 160 нарушений правил безопасности движения и эксплуатации маломерных судов. Судоводители привлечены к административной ответственности. На специализированные стоянки помещено 27 транспортных средств, говорится в сообщении надзорного ведомства.

#маломерные суда #рейд гимс #транспортная прокуратура
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