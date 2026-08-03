В Челнах торжественно откроют мурал, созданный в рамках проекта ПФО «ФормАрт»

В среду, 5 августа, в Набережных Челнах торжественно откроют мурал, созданный в рамках окружного фестиваля стрит-арта ПФО «ФормАрт» по адресу: ул. Шамиля Усманова, д. 87а. Фреска станет одним из заметных творческих подарков городу на 400-летие со дня его основания, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Участие в мероприятии примут министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. Чиновники нанесут на мурал логотипы проекта, после чего работа будет официально открыта.

Автором мурала стал художник Александр Попов. Его эскиз был признан лучшим среди 96 конкурсных работ, поступивших от участников из Татарстана. Произведение посвящено преемственности поколений и семейным ценностям. На фреске изображены бабушка и внучка, которые вместе готовят национальное блюдо. Таким образом художник стремится показать, как традиции, знания и культура передаются от старших к младшим. Дополняют работу национальные орнаменты и символы народов России.

Летом участники проекта создают конкурсные работы в своих регионах, после чего все муралы выходят на окружной этап фестиваля. Победителей определит общественное голосование, которое будет организовано на федеральном портале госуслуг. Соответственно, именно жители Приволжского федерального округа смогут поддержать понравившиеся работы и выбрать лучшие муралы сезона.

Имена победителей окружного этапа фестиваля объявят в августе в Кирове. Авторы лучших работ получат гранты в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей на дальнейшее творческое самосовершенствование.

На этот раз фестиваль проходит под знаком Года единства народов России. Всего на участие в VII сезоне «ФормАРТа» поступило 400 заявок со всего Приволжского федерального округа. Татарстан вошел в число самых активных регионов наряду с Башкортостаном.