Мэр Челнов поблагодарил Зульфию Султанову за многолетнюю работу

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

На деловом понедельнике мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев вручил Почетную грамоту города директору – главному редактору редакции газеты «Челнинские известия» Зульфие Султановой. Награды она удостоена за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие средств массовой информации.

Глава города также сообщил, что руководитель издания приняла решение завершить трудовую деятельность и выйти на заслуженный отдых.

Магдеев отметил, что она посвятила журналистике более 30 лет, а на протяжении 17 лет возглавляла одно из ведущих городских изданий.

«Был создан прекрасный коллектив, хорошая творческая атмосфера. „Челнинские известия“ являются одним из лучших изданий в Республике Татарстан и в масштабах Российской Федерации по многим показателям. Безусловно, роль личности в истории никто не отменял. Зульфия Набиевна сделала все, чтобы в самые непростые времена сохранить коллектив, сохранить газету, придать ей новое лицо, новый формат», – сказал мэр.

Он подчеркнул, что в условиях стремительно меняющегося информационного пространства газета сумела сохранить собственный стиль и доверие читателей.

«В этом изменяющемся информационном мире „Челнинские известия“ имеют свое лицо. Это благодаря Зульфие Набиевне Султановой», – отметил Магдеев.

«Нам, безусловно, грустно провожать ее на заслуженный отдых, но это ее осознанное решение. Хочу поблагодарить Зульфию Набиевну за работу и вручить Почетную грамоту нашего города», – заключил мэр.

Исполнять обязанности главного редактора «Челнинских известий» будет Анжелика Акуева.