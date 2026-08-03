В Челнах ввели более 240 тыс. кв. м жилья – это 80% годового плана

В Набережных Челнах с начала 2026 года ввели в эксплуатацию более 240,2 тыс. кв. м жилья. Это составляет 80% от годового плана, который установлен на уровне 300 тыс. кв. м. Об итогах работы строительного комплекса за первое полугодие на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполнительного комитета Мансур Фаттахов.

По его словам, за отчетный период в городе выдали 119 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. Основную долю введенных объектов составили промышленные и производственно-складские помещения – 66%. На многоквартирное жилье пришлось 17%, на торгово-офисные помещения – 6%, еще 11% составили другие объекты.

Среди крупнейших объектов, введенных в эксплуатацию, – фасовочный цех и склад готовой продукции АО «Эссен Продакшн АГ» площадью 6 тыс. кв. м, производственный корпус № 5 АО «КМК ТЭМПО» площадью 5,7 тыс. кв. м, здания по производству изделий из алюминиевого профиля компании «ТЕХНО-ЛОГИКА», корпуса по выпуску грузовых прицепов предприятия «МЕГАТРОН», производственный корпус компании «Пласткам», а также деловой офисный центр «Авто эксперт».

В рамках жилищного строительства в городе уже сданы 24 многоквартирных дома общей площадью 226,2 тыс. кв. м и 14 тыс. кв. м индивидуального жилья.

По данным исполкома, строительство коммерческого жилья в Набережных Челнах ведут 22 застройщика. Сейчас в работе находится более 50 многоквартирных домов общей площадью около 600 тыс. кв. м.

Кроме того, в программу жилищного строительства на 2026 год включены два дома по программе «Арендное жилье» в 78-м комплексе на 358 квартир общей площадью 17,4 тыс. кв. м, а также 26 инвестиционных жилых домов на 5 082 квартиры общей площадью 287,1 тыс. кв. м.