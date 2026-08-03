В Казани сосед-«умелец» оставил весь подъезд без газа, залив водой газопровод

Двадцать квартир дома № 18 по улице Деловой в Казани остались без газа и горячей воды по вине одного из жильцов. Об этом сообщает пресс-служба Госжилинспекции РТ.

Мужчина решил самостоятельно установить газовую колонку, но перепутал шланги. Вода хлынула прямо в газопровод, подъезд остался не только без газа, но и без горячего водоснабжения.

«Газоснабжение вернут только после того, как аварийные службы полностью устранят последствия залива, а специалисты проведут тщательную проверку оборудования в каждой из 20 квартир», – говорится в сообщении.