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Происшествия 3 августа 2026 13:32

В Казани сосед-«умелец» оставил весь подъезд без газа, залив водой газопровод

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Двадцать квартир дома № 18 по улице Деловой в Казани остались без газа и горячей воды по вине одного из жильцов. Об этом сообщает пресс-служба Госжилинспекции РТ.

Мужчина решил самостоятельно установить газовую колонку, но перепутал шланги. Вода хлынула прямо в газопровод, подъезд остался не только без газа, но и без горячего водоснабжения.

«Газоснабжение вернут только после того, как аварийные службы полностью устранят последствия залива, а специалисты проведут тщательную проверку оборудования в каждой из 20 квартир», – говорится в сообщении.

#Госжилинспекция РТ #отключение газа #отключение горячей воды
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