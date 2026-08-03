Представителей молодежи Татарстана зовут принять участие в Конкурсе грантов ПФО

Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе, Министерство по делам молодежи Татарстана и АНО «Татарстан – территория возможностей» объявили о проведении Конкурса грантов ПФО.

В рамках конкурса молодые жители Татарстана могут претендовать на грантовую поддержку в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей для реализации социально значимых инициатив. Прием заявок в республике стартовал сегодня, 3 августа, и продлится до 16 августа включительно. Претендовать на получение гранта могут проживающие на территории региона граждане РФ в возрасте от 18 до 35 лет, информирует пресс-служба Минмолодежи РТ.

Участники могут подать не более одной заявки по одному из трех направлений: «Культурное многообразие регионов и единство народов Приволжья», «Традиционные ценности» и «Туристический потенциал регионов Приволжья». Проекты должны быть воплощены в жизнь в течение года: с 1 ноября 2026 года по 31 октября 2027-го.

Для участия в конкурсе необходимо направить комплект заявительных документов на электронную почту grantypfo@yandex.ru. По итогам регионального отбора 15 лучших татарстанских инициатив будут направлены на окружной заочный этап, а авторы лучших идей получат возможность защитить свои проекты на окружном очном финале в Самарской области с 30 сентября по 2 октября текущего года.

Подробная информация об условиях проведения конкурса, требованиях к проектам и формах документов размещена на официальном сайте Министерства по делам молодежи Республики Татарстан.

«У молодежи Татарстана есть множество инициатив, способных принести пользу обществу. Конкурс грантов ПФО дает возможность получить поддержку для их реализации, найти единомышленников и внести вклад в развитие своего региона. Приглашаю молодых людей принять участие в проекте и представить свои идеи», – прокомментировал старт конкурса министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

Конкурс проводится при организационном содействии аппарата полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе и под его патронатом, а также при поддержке Правительства Самарской области. Целями мероприятия являются выявление и поддержка лучших социально значимых проектов молодых граждан, направленных на укрепление общероссийской идентичности, сохранение традиционных ценностей и развитие туристического потенциала регионов Приволжья. Проведение подобных мероприятий соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети», добавили в пресс-службе Минмолодежи РТ.