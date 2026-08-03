В Казани День спорта объединит более 30 площадок и десятки соревнований

Экстрим-парк «Урам»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

День казанского спорта пройдет 8 августа в экстрим-парке «Урам» в рамках Всероссийского дня физкультурника. Для жителей и гостей города подготовили более 30 спортивных площадок, мастер-классы по 12 видам спорта, соревнования и встречи с известными спортсменами. Об этом на деловом понедельнике сообщил председатель Комитета физической культуры и спорта Казани Линар Гарипов.

По словам докладчика, праздник начнется в 8:30 с массовой зарядки, которую проведут известные спортсмены Светлана Липатова, Виринея Максимова и Матвей Занин.

Фото: скриншот презентации

В программе присутствует также всероссийский турнир по баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч» с участием лучших команд Казани и Татарстана, а также игроков профессиональных клубов «Рубин», УНИКС и «Зенит-Казань».

Кроме того, состоятся соревнования по пляжному волейболу, после которых спортсмены встретятся с болельщиками на автограф-сессии.

Любители активного отдыха смогут принять участие в соревнованиях по слэмболу, прыжкам и выполнению трюков на самокатах, броску 30-килограммового мяча, а также выполнить нормативы комплекса ГТО. В третий раз пройдет марафон по сайклингу, где участники будут соревноваться в скорости и преодоленной дистанции на специальных велосипедах.

В рамках праздника также состоятся гонки «Паруса Казани», второй Кубок Раиса Татарстана по нардам среди ветеранов специальной военной операции с участием 250 спортсменов из 36 муниципалитетов, финал Кубка Казани по футболу, турниры по пляжному футболу и волейболу среди команд жилых комплексов в рамках проекта «Спартакиада чемпионов нашего двора».

«День казанского спорта – это праздник, где рекорды становятся общей историей, а спорт объединяет детей и взрослых, новичков и чемпионов, жителей всех районов города. Приглашаю всех стать частью этого праздника», – заключил Гарипов.