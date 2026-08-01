В Татарстане стартует третья волна горячей линии «Лето с Уполномоченным»

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан продолжает реализацию социального проекта «Лето с Уполномоченным». С 3 по 7 августа начнет работу третья волна специализированной горячей линии по вопросам защиты детства и организации детского отдыха в регионе.

Инициатива направлена на усиление мер безопасности, защиту прав юных татарстанцев и повышение качества летней оздоровительной кампании. Родители, дети и педагоги могут получить консультацию, сообщить о нарушениях или проблемах в лагерях и других местах детского отдыха, а также обратиться по иным вопросам.

Контакты горячей линии: телефон 8 (843) 236-61-64, мессенджер МАКС: 8-987-405-96-13. Также продолжается сбор мнений об организации детского отдыха в республике. Принять участие в опросе можно по ссылке.

«Лето подходит к завершению, но задачи по защите прав детей остаются в приоритете. Мы призываем родителей и детей быть активными: рассказывайте о своем опыте, задавайте вопросы, сообщайте о проблемах. Ваша обратная связь помогает нам совместно с профильными ведомствами сделать отдых и оздоровление детей в республике более безопасными и комфортными», – отметила Уполномоченный по правам ребенка в РТ Светлана Захарова.