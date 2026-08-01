Уйгурская изюминка, «татарский мир» и неизвестный Китай: в чем уникальность СУАР

«Татар-информ» уже рассказывал об экономической программе посещения Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая группой журналистов из ПФО. В сегодняшнем материале поговорим о национально-культурной составляющей этой поездки.





Это живописное место, известное как «жемчужина Тянь-Шаня», обрамлено горами на высоте 1910 метров над уровнем моря

Фото: © «Татар-информ»

В татарскую мечеть Урумчи вслед за Миннихановым

На самом деле социально-культурный аспект поездки журналистов ПФО в Синьцзян-Уйгурский автономный район оказался даже интереснее. Все же об экономических успехах Китая все так или иначе наслышаны – как-никак первая экономика мира по объему ВВП с учетом паритета покупательной способности. В этом отношении СУАР также занимает достойное место в «табели о рангах» регионов Поднебесной (подробнее см. здесь).

А вот культурные, этнические и социальные моменты, присущие самой большой территориально-административной единице КНР, вызывают живой интерес. Особенно у нас, татарстанских журналистов. СУАР граничит с восемью государствами, регион является связующим звеном Китая со странами Центральной Азии. Именно этот фактор и делает СУАР таким уникальным с культурно-этнической точки зрения.

Достаточно сказать, что самую многочисленную этническую группу региона составляют уйгуры. В языковом и культурном плане они близки к народам Центральной Азии и в значительной степени к татарам.

Раис Татарстана Рустам Минниханов в последние годы регулярно приезжает с рабочими визитами в китайские регионы, но посещение Синьцзян-Уйгурского автономного района в июне 2024 года стоит среди них особняком.

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил татарскую мечеть в Урумчи в 2024 году Фото: rais.tatarstan.ru

Главной целью значилось участие Раиса Татарстана в выставке «ЭКСПО Китай – Евразия». Однако не менее важным было посещение татарской мечети в Урумчи, которую в далеком 1897 году построили на средства, собранные местной татарской диаспорой. В регионе, по данным последней переписи населения, проживают более 5500 татар. И интересно, что уже в ноябре 2024 года делегация СУАР с ответным визитом посетила Казань.

Уйгуры и татарский язык

Но вернемся в СУАР и отметим, что не только с татарами, но и с уйгурами можно свободно общаться на татарском на бытовом уровне – базовая лексика этих языков имеет большое сходство.

Также запомнился момент, когда в первый день пребывания в СУАР журналистов отвезли в ту самую мечеть, которую в 2024 году посещал Минниханов. Специально на встречу с журналистами приехал президент Ассоциации исследований татарской культуры Синьцзян-Уйгурского автономного региона Нурбай Абдусалик. Его разговор с главредом «Татар-информа» продлился дольше запланированного и даже немного выбил из колеи расписанную по минутам программу первого дня. Но оно того стоило. Очень уж интересная личность повстречалась на нашем пути.

«Нурбай Абдусалик уже из третьего поколения семьи, живущей в СУАР, – в свое время сюда переехал его дед. В России он был только один раз, приезжал в Москву на несколько дней. Он ученый, преподает экологию в местном университете, свободно владеет китайским, уйгурским и татарским языками. А дипломную работу в вузе в КНР в свое время написал на русском языке. Интересно, что сын Абдусалика окончил КАИ», – передал краткое содержание разговора Билалов.

Это старая часть города Кашгар Фото: © «Татар-информ»

Еще в 2015 году Рустам Минниханов на встрече с секретарем Синьцзян-Уйгурского комитета Коммунистической партии Китая подписал соглашения о сотрудничестве между КФУ и Синьцзянским университетом, а также между Торгово-промышленной палатой РТ и Комитетом по содействию торговле СУАР. На встрече также были озвучено, что в Татарстане обучаются 42 студента из этого региона.

В целом еще в 2008 году в Татарстане стартовала специальная программа, которая предоставляет китайским татарам места в вузах республики.

Журналистов в первый день визита в СУАР отвезли в ту самую мечеть, которую в 2024 году посещал Рустам Минниханов Фото: © «Татар-информ»

Где живут и откуда взялись татары в Китае

Львиная доля наших соотечественников проживает в районе городского уезда Кашгар, где делегация журналистов также побывала.

При этом, по словам нашего собеседника, в 300 километрах от Урумчи расположена деревня Чишмя, в которой компактно проживают татары. В ней даже проводится Сабантуй, причем на праздник приходят не только татары, но и казахи, которых также немало в СУАР.

Основная масса китайских татар переселилась сюда в XIX веке, в основном в связи с торговой деятельностью. Помимо Чишмя значительные татарские диаспоры существуют в городах Кульджа и Чугучак, а также в специальной Дацюань-Татарской национальной волости.

Во времена Российской империи татары массово ездили в Среднюю Азию и Синьцзян по торговым и религиозным делам. Многие оседали надолго, создавая здесь свою инфраструктуру для жизни.

В начале XX века много татар проживало в Кульдже. Там Габдуллой Буби была открыта новометодная (джадидская) школа, что стало важным шагом для развития образования в регионе. Новометодные школы были прогрессивным явлением для своего времени и оказали влияние на развитие образования в Центральной Азии.

Кстати, в этом медресе начинал свое образование известный татарстанский ученый-историк Миркасым Усманов, родившийся в семье татарских купцов, живших в Кульдже уже в четвертом поколении. В годы культурной революции семья покинула КНР, перебравшись в советский Казахстан. Позднее Усманов приехал в Казань, закончил здесь татфак и начал научную карьеру. Миркасым Абдулахатович стал крупнейшим исследователем истории татар, в 1989 году создал кафедру истории татарского народа в Казанском университете, был проректором КГУ, возглавлял общество востоковедов РАН.

Большой след в истории СУАР татары оставили и на самом высоком государственном уровне. Речь, прежде всего, о китайском государственном и политическом деятеле татарского происхождения Бурхане Шахиди, который родился в 1894 году в деревне Аксу Тетюшского уезда Казанской губернии.

Он был губернатором города Урумчи, председателем правительства Синьцзяна, председателем Народного консультативного совета (парламента) СУАР КНР. Занимал и другие посты, в частности был советником самого Мао Цзэдуна, возглавлял Исламскую ассоциацию Китая. Интересно, что в Татарстане он начинал свой трудовой путь в книжном магазине издательства «Магариф». Напомним, в исторической части Казани есть улица Бурхана Шахиди.

Деревня национальных музыкальных инструментов, которая существует уже более 150 лет. Местные мастера практически вручную изготавливают более 27 видов инструментов Фото: © Алексей Блинов

Ориентир для обновленного ЦУМа в Казани

СУАР, в принципе, довольно ощутимо отличается от остальных регионов Китая. Особенно заметно это в кухне. Местные блюда ближе к узбекской кухне или даже татарской, нежели к китайской. Хотя знаменитые китайские палочки все же вытеснили здесь всех исторических конкурентов. К концу пятидневной программы все журналисты делегации ПФО овладели, пусть и с разной долей совершенства, мудреным для большинства россиян столовым прибором.

Местные блюда ближе к узбекской кухне или даже татарской, нежели к китайской Фото: © «Татар-информ»

Что касается интересных локаций в СУАР, то большую их концентрацию мы зафиксировали в Кашгаре. Первой остановкой для нас стала деревня национальных музыкальных инструментов, которая существует уже более 150 лет. Местные мастера практически вручную изготавливают более 25 видов инструментов. Есть среди них и знакомые всем барабаны, гитары и даже скрипки. А вот остальные экспонаты вряд ли знакомы широкой публике.

В целом же эта деревня – отличный пример использования на всю мощь туристического, творческого и производственного потенциала местности. Причем в сплаве с национальными традициями и ремеслами. Сами мастера, к слову, люди творческие и отлично играют на своих же изделиях. Артисты даже исполнили «Катюшу» на пяти разных инструментах.

Поразительная локация, посетив которую, невольно вспоминаешь обновленный ЦУМ, от которого в Казани ждали чего-то подобного, а получили пока лишь еще одну выставочную площадку с добавочными функциями.

Небесное озеро, Кашгарские ножи и лайфхаки местного ТВ

Особенное впечатление произвело на нас посещение «Небесного озера Тяньчи». Это живописное место, известное как «жемчужина Тянь-Шаня», обрамлено горами на высоте 1910 метров над уровнем моря. Одни горные пики теряются в тумане, другие накрыты белыми шапками снега. Максимальная глубина озера Тяньчи составляет 105 метров, а средняя – 60. Это место заповедно и в то же время стало точкой притяжения для туристов со всего Китая.

Также мы стали свидетелями выступления детской школы акробатики и канатоходцев, посетили деревню керамики, увидели выступление местных жителей в национальных костюмах, центр лепки, деревню Кашгарских ножей XVI века и многое другое.

И, что немаловажно, побывали в офисе Синьцзянской телерадиокомпании, чтобы познакомиться с технологией оперативного перевода гигантского ТВ-контента с китайского на уйгурский язык (также вещание ведется на казахском, монгольском и языках других народов, проживающих в СУАР) практически в режиме онлайн. Справиться со сложной задачей удается за счет большого штата переводчиков и инновационных решений. Особенно интересно это было журналистам из Татарстана, где многие СМИ, включая «Татар-информ», ведут свою работу на двух языках.

О Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР можно говорить и рассказывать долго. Мы упомянули далеко не всё, что увидели в СУАР. Но проще увидеть своими глазами. К примеру, из Москвы до раскрученного Шанхая лететь порядка 11 часов, а до Урумчи всего чуть более пяти. Напомним, что между Россией и Китаем действует безвизовый режим.