Первые тонны нового урожая в Татарстане прошли проверку на качество

Фото: филиал Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в РТ

Специалисты Татарстанского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК проверили первую партию озимой пшеницы нового урожая. Образец отобрали от партии объемом 94 тонны, которую привезли из Дрожжановского района РТ.

В лаборатории зерно исследовали по всем ключевым показателям, включая натуру, содержание белка, влажность, качество клейковины, наличие примесей и зараженность вредителями. Результаты экспертизы подтвердили высокие потребительские характеристики зерна, и партии официально присвоили третий класс.

«Можно отметить целый ряд показателей, которые объективно отражают питательную и технологическую ценность данной партии зерна. Например, содержание массовой доли белка (протеина) на абсолютно сухое вещество составило 16,2% при норме для 3-го класса не менее 12%», – рассказала директор филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан Татьяна Менликиева.

Специалисты центра ежедневно выезжают в муниципальные районы прямо к местам хранения, на склады и поля, чтобы отобрать пробы и оперативно отправить их на исследование.

В этом сезоне на пшеницу должно прийтись не менее 2,2 млн тонн от общего объема урожая зерновых в республике. Весь этот валовой сбор планируют проверить в местном филиале центра. До завершения уборочной кампании эксперты рассчитывают отобрать на местах формирования партий 4,5 тыс. образцов пшеницы и провести в лаборатории более 86 тыс. исследований.