В РТ можно выбрать участок для голосования через сервис «Мобильный избиратель»

Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Начиная с сегодняшнего дня, 3 августа, жители Татарстана могут воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель» и заранее выбрать удобный избирательный участок для голосования на выборах 18, 19 и 20 сентября текущего, 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

Сервис позволяет проголосовать не по месту постоянной регистрации, а на любом удобном избирательном участке на территории России. Это особенно актуально для тех, кто в дни голосования будет находиться в другом городе или районе – например, для студентов, командированных, путешествующих и тех, кто временно живет не по месту регистрации.

«Мобильный избиратель» – это один из самых востребованных сервисов избирательной системы. Он позволяет человеку не менять свои планы и определить тот участок, где ему будет удобнее всего проголосовать», – подчеркнул председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

Подать заявление для голосования через «Мобильный избиратель» можно с 3 августа по 14 сентября:

через Единый портал государственных услуг;

в любом офисе МФЦ;

в территориальной избирательной комиссии.

Кроме того, с 9 по 14 сентября заявление можно подать в участковой избирательной комиссии.

Узнать адрес своего избирательного участка, получить информацию о выборах и ознакомиться со списком кандидатов и избирательных объединений можно на портале госуслуг РФ, на официальных сайтах ЦИК России и ЦИК Татарстана.

Осенью в Татарстане, как и по всей стране, пройдут выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ IX созыва. Одновременно в республике состоятся дополнительные выборы депутата Государственного Совета республики по Высокогорскому одномандатному округу № 50 — мандат стал вакантным после назначения Азата Зиганшина министром экологии и природных ресурсов РТ. Также жители ряда муниципалитетов изберут депутатов на освободившиеся места в представительных органах местного самоуправления. Голосование пройдет в течение трех дней – 18, 19 и 20 сентября 2026 года.