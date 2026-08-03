В РКБ Татарстана спасли женщину с кровоточащей язвой желудка

В РКБ Татарстана впервые эмболизировали артерию желудка женщине после 5 кровотечений. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

В январе 2025 года 35-летняя жительница Казани пошла на обследование в связи с тем, что у нее изменился стул. Однако ФГДС и колоноскопия не выявили нарушений в работе организма. После майских праздников у женщины открылось желудочное кровотечение, ее госпитализировали. Врачи обнаружили у нее язву желудка, осложненную кровотечением. Через пару дней пациентку выписали, но спустя несколько дней ситуация повторилась – снова кровотечение, в этот раз она потеряла сознание в машине.

Тогда женщину доставили в РКБ. В процессе лечения пациентки врачи делали ей промывание, переливание крови, установили скобы на кровоточащий сосуд на дне язвы. У женщины выявили аномальное расширение сосудов желудка, поэтому хирурги приняли решение об эмболизации ветви селезеночной артерии — одного из сосудов, питающих желудок.

За время всех кровотечений женщине перелили почти два литра донорской крови. Благодаря рентген-контролю и клипсам, которые установили эндоскописты, рентген-хирурги быстро определили, какая артерия деформирована и стала причиной кровотечения, эмболизировали и перевели пациентку в реанимацию под наблюдение. Спустя несколько дней женщину выписали. Прошел год, она чувствует себя отлично, кровотечения ее больше не беспокоили. Сейчас женщина ждет ребенка.