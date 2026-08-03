Студотряды РТ приняли участие в праздновании Дня железнодорожника

В Казани состоялась всероссийская акция «Поезд, объединяющий страну», приуроченная ко Дню железнодорожника. Участниками праздника стали более 100 юных пассажиров и жителей города. Всего в этом году акция прошла на 34 железнодорожных вокзалах России – от Калининграда до Владивостока, сообщает пресс-служба студотрядов РТ.

«Железнодорожная отрасль остается одним из крупнейших направлений работы Российских студенческих отрядов. За 22 года современной истории движения школу студенческих отрядов железнодорожного транспорта прошли более 120 тыс. студентов со всей страны. Этим летом в железнодорожном направлении РСО трудятся более 15 тыс. человек. Мы работаем проводниками, монтерами пути, сигналистами, помощниками машинистов, строителями, официантами вагонов-ресторанов, вожатыми, медиками и по многим другим специальностям», – заметил директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов и заместитель председателя наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Василий Ислаев.

Представитель студенческого трудового движения также поблагодарил руководство ОАО «РЖД» за доверие, наставничество и возможность для тысяч молодых людей сделать первые шаги в профессии.

Этим летом свыше 350 участников студотрядов Татарстана трудятся на железных дорогах. Студенты работают проводниками пассажирских вагонов и официантами в вагонах-ресторанах, учащиеся железнодорожного техникума – монтерами путей, а школьники – помощниками дежурных по вокзалу в рамках проекта «Путевая звезда».

В День железнодорожника РЖД и Российские студотряды учредили новую награду – «За вклад в развитие движения студенческих отрядов железнодорожного транспорта». Ее могут получить участники студотрядов, отработавшие не менее двух трудовых семестров на объектах Российских железных дорог, а также работники компании и организаций-партнеров, внесшие значительный вклад в развитие движения.

Награда вручается за личные достижения, отличия в труде, проявленную инициативу в рамках трудового семестра и вклад в продвижение брендов ОАО «РЖД» и РСО. Кандидатов ежегодно выдвигают по итогам трудового сезона, уточнили в пресс-службе РСО РТ.

Деятельность студенческих отрядов Татарстана координируется Министерством по делам молодежи республики в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Последний, как и другие нацпроекты, был инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным и рассчитан на период до 2030 года.