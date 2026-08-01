news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 1 августа 2026 19:19

В Бугульминском районе стартовал первый «Карабаш Фест»

Читайте нас в
Телеграм
В Бугульминском районе стартовал первый «Карабаш Фест»
Фото: пресс-служба Министерства спорта РТ

В Бугульминском районе стартовал первый спортивный фестиваль «Карабаш Фест». Участников мероприятия поприветствовали министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов, мэр Бугульмы Дамир Фаттахов, а также организаторы и партнеры фестиваля. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

В первый день соревнований прошли старты по свимрану на дистанциях 3 и 6 км, трейлы Т3, Т13 и Т26, а также детские забеги.

Во второй день фестиваля участники продолжат борьбу в плавательных дисциплинах. В программе запланированы заплывы на дистанции 750 м, 1,5 и 5 км.

#Бугульма
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Авиашоу и военная техника: В Казани стартовал праздник «Я выбираю небо»

Авиашоу и военная техника: В Казани стартовал праздник «Я выбираю небо»

1 августа 2026

На территории «Нижнекамскнефтехима» локализован очаг возгорания

31 июля 2026
Новости партнеров