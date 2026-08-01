В Бугульминском районе стартовал первый «Карабаш Фест»

Фото: пресс-служба Министерства спорта РТ

В Бугульминском районе стартовал первый спортивный фестиваль «Карабаш Фест». Участников мероприятия поприветствовали министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов, мэр Бугульмы Дамир Фаттахов, а также организаторы и партнеры фестиваля. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

В первый день соревнований прошли старты по свимрану на дистанциях 3 и 6 км, трейлы Т3, Т13 и Т26, а также детские забеги.

Во второй день фестиваля участники продолжат борьбу в плавательных дисциплинах. В программе запланированы заплывы на дистанции 750 м, 1,5 и 5 км.