Гендер-пати и шоу «Стрижей»: как прошел праздник «Я выбираю небо» в Казани

В Казани над акваторией устья Казанки прошел праздник авиации «Я выбираю небо». Зрители увидели самолеты различных моделей и назначения, вертолет и знаменитую авиагруппу «Стрижи». Много интересного было и на земле. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Скоро будем производить и двигатели»

Наземная часть праздника начала работать уже с 13:00. На площадке у Центра семьи «Казан» расположилась выставка военной техники – среди экспонатов были в том числе трофейные танки, а также экспозиция с современными автомобилями.

Кроме того, свои стенды здесь открыли заводы и вузы Татарстана, связанные с авиацией. Можно было попробовать себя в роли пилота с помощью VR-очков, сфотографироваться рядом с вертолетом, узнать о технологиях космических полетов и о многом другом.

На сцене, находившейся в небольшом отдалении от всех активностей, на протяжении всего праздника шел концерт. Там же состоялось и торжественное открытие, на котором жителей и гостей столицы Татарстана поздравил вице-премьер – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

Фото: © Рустем Шакиров / «Татар-информ»

«Казань – авиационная столица нашей страны. Потому что у нас в Татарстане производят самые большие самолеты, лучшие вертолеты, а также работает огромное количество предприятий, которые производят беспилотную авиацию. Скоро будем производить и двигатели», – подчеркнул он.

Как пояснил позже журналистам Коробченко, на проведении сегодняшнего праздника, несмотря на трудности в его организации, настоял лично Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Самолет Путина» и веселый «Ансат»

Первыми взорам зрителей предстали несколько самолетов семейства Ту, один из которых, Ту-214, полная копия того лайнера, на котором летает на международные встречи Президент России Владимир Путин. Примечательно, что на хвостовой части машины изображена часть картины Виктора Васнецова. Такой жест посвящен 170-летнему юбилею Третьяковской галереи.

Затем несколько эффектных виражей над акваторией Казанки заложили бомбардировщики Ту-160 и Ту-22М3 и заправщик Ил-78.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

От души веселился на празднике пилот вертолета «Ансат», когда пришел его через удивлять зрителя. То пускал круги по воде, то махал из кабины детям на берегу, то кренил технику так, что было видно желтое «пузо» его машины, – каждый трюк толпа встречала восторженными возгласами.

Мальчик или девочка – родителям рассказал вертолет

Однако на долю летчика выпала еще одна крайне важная миссия. Вчера с письмом в Минпромторг Татарстана обратилась чета Мансуровых, которая ждет первенца, с просьбой организовать на празднике «Я выбираю небо»... гендер-пати. Ведомство пошло будущим родителям навстречу, однако они до последнего не знали, кто именно сообщит им новость о поле ребенка.

Им оказался вертолет «Ансат», который, пролетая над Рустемом и Айсылу Мансуровыми, распылил розовую краску, известив родителей о том, что ждать им девочку.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Это наш первый ребенок. Мы познакомились в 2017 году, а в 2019-м поженились. Письмо с просьбой организовать гендер-пати на празднике мы написали в очереди на УЗИ. Приятно поражены тем, какой формат был выбран. И очень счастливы!» – поделился Рустем Мансуров.

В шутку будущий отец добавил, что если бы это оказался мальчик, то он назвал бы его «Ансатом». Молодую семью поздравил и Олег Коробченко. Правда, он не угадал и пришел с голубым букетом.

«Когда мне сказали, что будет гендер-пати, я был уверен, что будет мальчик. Но не угадал. Но все еще будет! У меня пятеро детей, и мальчики были только на третий и четвертый раз», – рассказал с улыбкой Коробченко.

А завершила праздник по уже заведенной традиции авиационная группа «Стрижи». Она выполняли красивые пируэты ансамблем в шесть истребителей, раскрашенных в цвета российского триколора. Пилоты перестраивались в разные фигуры и делали петли, а также выполнили свой фирменный прием «тюльпан», когда самолеты разлетаются в разные стороны, оставляя за собой след в форме цветка.