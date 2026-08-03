47 человек пострадали из-за удара вражеских БПЛА по Геленджику

Трагедия произошла в селе Архипо-Осиповка, входящем в город-курорт Геленджик Краснодарского края. Об этом сообщили глава региона Вениамин Кондратьев, а также мэр Геленджика Алексей Богодистов.

По последним данным, установлено 47 пострадавших в результате удара вражеских БПЛА. Шесть человек погибли.

«Дополнительно сельскую больницу усилили врачи городской больницы, медики из местного санатория. На месте работают два психолога, предложили свою помощь волонтеры. Всем необходимым медики обеспечены. Пострадавших в тяжелом состоянии отправляют в больницы близлежащих городов», – написал Богодистов в МАКС.