Топилин в Апастово почтил память участников спецоперации

Фото: Ландыш Гайнуллина

Депутат Государственной Думы России от Татарстана Максим Топилин побывал с рабочей поездкой в Апастовском районе республики. Сначала он вместе с главой муниципалитета Айратом Зиганшиным ознакомился с ходом работ по капитальному ремонту Апастовского краеведческого музея, а затем почтил память участников специальной военной операции.

На данный момент в здании краеведческого музея ведутся масштабные реставрационные работы по федеральной программе. Полностью обновлена кровля здания, завершены облицовка фасада и внутренняя отделка.

По данным руководителя музея Лилии Набиуллиной, приблизительно 80% строительных работ уже выполнено. Полностью завершить их планируется в октябре текущего года. К следующему, 2027 году музей будет оснащен

современным оборудованием, в нем появятся новые экспозиции.

На время реконструкции более 10 тысяч экспонатов из фондов музея были временно перемещены в учреждения культуры. Все они будут сохранены и займут свое место в обновленном музее.

В ходе визита Максиму Топилину была представлена информация об основных этапах обновления музея, выполненных работах и дальнейших планах.

После этого в зале администрации района состоялось торжественное мероприятие, на котором почтили память павших военнослужащих, а также вручили награды как живым бойцам, так и родственникам погибших. Помимо депутата Госдумы и главы муниципалитета, в нем принял участие военный комиссар района Наиль Зантемиров.



В начале мероприятия собравшиеся минутой молчания почтили память земляков, погибших в ходе специальной военной операции. Затем началась церемония награждения.

Родителям уроженца села Верхнее Аткозино Ильдара Нигматуллина передали государственные награды сына – медаль «За отвагу» и Георгиевский крест IV степени. Ильдар числится пропавшим без вести с 9 января 2025 года.

Ветеран специальной военной операции Рамиль Фаттахов, проживающий в поселке Апастово, оказался удостоен ордена Мужества. Уроженцы села Большие Кокузы Олег Ларин и Динар Аскаров также награждены орденом Мужества – но посмертно.

«Сегодня наших мужественных ребят нет среди нас. Но каждый из них навсегда останется в наших сердцах. Мы не оставляем их близких без внимания, всегда поддерживаем. Выражаем искренние соболезнования, желаем терпения и здоровья», – заверил Айрат Зиганшин.

Максим Топилин также высказал слова благодарности семьям погибших военнослужащих и ветеранам, отметив, что их подвиг занимает достойное место в истории страны.

Ранее Президент РФ Владимир Путин призвал делать всё необходимое, чтобы бойцы специальной военной операции ни в чем не нуждались, а также оперативно реагировать на случаи несправедливого отношения к их семьям.

Материал подготовлен при участии Ландыш Гайнуллиной.

Фотографии предоставлены Ландыш Гайнуллиной.