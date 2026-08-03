«Одно удовольствие»: певица Лилия Хамитова рассказала о жизни в деревне

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Певица Лилия Хамитова проводит лето в Арске, где занимается садом и выращивает цветы и овощи. В интервью «Интертату» артистка призналась, что любит жить в своем доме и не представляет летний отдых без работы на участке.

«Выращиваю очень много цветов, потому что очень их люблю. В этом году особенно много сил вложила в сад. Начала еще в мае и до сих пор не поднимала головы. Одни цветы заканчивают цвести, другие начинают», – поделилась Хамитова.

Певица покупает готовую рассаду, а семена практически не использует, поскольку для ухода за рассадой нужно постоянно находиться дома. Среди цветов у нее особенно хорошо растут петунии.

Чтобы облегчить работу в последующие годы, Хамитова в этом сезоне сделала ставку на многолетние растения. Кроме того, она посадила картофель и овощи, поскольку привыкла не оставлять землю без дела.

«Сад – это уже занятие. И для того, чтобы постоянно двигаться, очень полезно. Я как ненормальная: если выйду в огород, уже не могу зайти домой. Хожу и разговариваю со своими цветами, овощами. Недавно зашла в дом только в девять вечера. Подумала: «Ой, этому делу конца не видно». В саду я постоянно в движении – в этом и прелесть деревенской жизни», – рассказала она.

При этом заготавливать урожай на зиму певица сейчас почти не хочет. Раньше она делала салаты и варенья, однако после смерти матери потеряла интерес к подобным занятиям. В этом году урожай вишни оказался небольшим: многие деревья, по словам Хамитовой, уже состарились и перестали плодоносить.

Летом Хамитова живет в деревне вместе с родственниками. Ее сын Амир сейчас переехал в Казань и живет отдельно. Супруг певицы Винарис также много времени проводит на работе, поскольку летом у него особенно напряженный период в связи с деятельностью банкетных залов.

Хамитова отметила, что Винарис спокойно относится к ее желанию проводить лето в деревне и понимает ее привязанность к такому образу жизни. Сама певица говорит, что после нескольких дней в городе начинает скучать по дому и саду. Недавно она вернулась из поездки в Нижний Новгород и заметила, насколько изменился участок за время ее отсутствия.

«Мы ведь люди труда. Когда вырастаешь в деревне, привыкаешь постоянно чем-нибудь заниматься. Вот недавно полностью покрасила все вокруг дома. Теперь хожу, сама себя хвалю и радуюсь, что и это смогла сделать», – сказала Хамитова.

Зимой Хамитова обычно живет в Казани, но продолжает регулярно ездить в деревню. В доме работает печь, поэтому оставлять его без присмотра надолго нельзя. Ключи от дома есть у родственников и соседей, которые также помогают расчищать снег зимой.

При этом комнатные растения певица не выращивает. Она призналась, что не любит домашние цветы и считает, что растений на улице ей вполне достаточно. По ее словам, в этом вопросе они с Винарисом отличаются: у супруга цветов много по всему дому.

Летом у Хамитовой также проходят концерты, выступления на Сабантуях и банкетах, поэтому специально посвящать этот период записи новых песен она не планирует. Новые композиции, по ее словам, появляются спонтанно: если песня ей нравится, она старается записать ее без долгих раздумий.