За нападение с шампуром на полицейского жительнице Татарстана вынесли приговор

28-летней жительнице Черемшана вынесли приговор по делу об угрозе убийства, а также об оскорблении представителя власти и применении насилия в отношении него. Об этом сообщает Прокуратура Татарстана.

Как следует из материалов уголовного дела, инцидент произошел ночью 17 января 2026 года. Молодая женщина, будучи пьяной, находилась на веранде дома своего бывшего мужа. В какой-то момент она замахнулась на него металлическим шампуром и высказала ему угрозы убийства. Мужчина вызвал полицейских, те потребовали от женщины прекратить безобразие, а затем проследовать с ними в медицинское учреждение для прохождения освидетельствования. В ответ на это дамочка нанесла стражу порядку два удара шампуром по лицу, а также пять ударов по рукам.

Женщину все-таки доставили в больницу, но она не угомонилась. Дебоширка оскорбила полицейского и шесть раз пнула его.

Вину подсудимая признала и раскаялась в содеянном. Суд дал ей год условно.