Выдача ипотеки в Татарстане в июне выросла по числу кредитов и их объему

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В Татарстане в июне 2026 года было выдано 3,6 тыс. ипотечных жилищных кредитов, что на 57,8% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Общий объем выдачи составил 17,1 млрд рублей, увеличившись за год на 62,3%. Это следует из данных Банка России, опубликованных на днях в ежемесячной статистике по рынку ипотечного жилищного кредитования.

Несмотря на рост по сравнению с июнем 2025 года, показатели остаются ниже рекордных значений последних лет. Максимальное количество ипотечных кредитов в июне было выдано в 2024 году – 7,8 тыс., а максимальный объем достиг 30,6 млрд рублей.

Средний размер ипотечного кредита, выданного в Татарстане в июне 2026 года, составил 4,8 млн рублей. Это примерно на 2,8% больше, чем годом ранее, когда средний чек ипотечного кредита составлял 4,7 млн рублей.

Всего за январь – июнь 2026 года в Татарстане было выдано 16,7 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 76 млрд рублей.

Средневзвешенный срок ипотечных кредитов, выданных в июне 2026 года, составил 25,7 года, что на 3,6% меньше, чем годом ранее. В то же время средневзвешенная ставка выросла с 7,6% до 9,1%, увеличившись на 1,45 процентного пункта.

По состоянию на 1 июля 2026 года объем задолженности по ипотечным жилищным кредитам в Татарстане достиг 748,3 млрд рублей, что на 12% больше, чем годом ранее. С начала 2026 года показатель увеличился на 15,7 млрд рублей, или на 2,1%.