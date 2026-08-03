Врач предупредила об опасности внезапно потерять слух из-за наушников

Злоупотребление наушниками может обернуться потерей слуха. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказала врач-отоларинголог Людмила Елизарова.

«Эра наушников — катастрофа, ведь внутренняя часть уха не имеет защиты совершенно. Это технологии, то есть электрический символ, поражающий рецепторы. Наши клеточки рецепторные находятся в жидкости, в лабиринте, который может дать полную глухоту. Причем она, возможно, проявится не сейчас, а позже, кумуляция существует, то есть накапливается, а потом при каком-то стрессе забирает слух полностью», — предупредила она.

Кроме того, Елизарова указала на другую опасность наушников.

«Нужно, конечно, обрабатывать дезинфицирующими средствами наушники, но лучше пользоваться большими, которые внутрь уха не заходят. Есть капельки-антибиотики, которыми можно смазать наушники, но это исключительно по рецептам врачей», — подытожила специалист.