Метшин назвал особенным участие Татарстана в этом году в «Новой волне»

Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» пройдет в Казани с 20 по 26 августа. В этом году в финале выступят 13 исполнителей из пяти стран – Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана и России. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

По словам главы города, для Татарстана нынешний конкурс станет особенным, поскольку в число финалистов вошел представитель республики Игнат Изотов.

«Для нас «Новая волна» особенная, потому что в финал вышел наш музыкант Игнат Изотов, который вырос на наших глазах. Он был участником фестиваля «Созвездие-Йолдызлык», а сегодня уже зрелый артист, чьи песни полюбились по всей стране. Надеемся, что он достойно представит нашу республику», – сказал Метшин.

Мэр также отметил, что помимо конкурса молодых исполнителей фестиваль традиционно соберет звезд российской эстрады. На сцене выступят Игорь Крутой, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Дима Билан, Игорь Николаев, Татьяна Куртукова, Филипп Киркоров, Артур Пирожков, Люся Чеботина, Алсу и Игорь Саруханов. Одним из центральных событий фестиваля станет трибьют народному артисту России Юрию Антонову.

Кроме того, 23 августа в рамках «Новой волны» состоится «День премьер», во время которого зрителям представят новые песни российских исполнителей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане создан оргкомитет по проведению в Казани «Новой волны» 2026 года. В этом году фестиваль пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» с 20 по 26 августа. Из-за мероприятия будет частично ограничено движение транспорта.