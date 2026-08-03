В Челнах квадратный метр жилья подорожал до 160 тыс. рублей

Средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках Набережных Челнов достигла 160 тыс. рублей. При этом спрос на рынке первичного жилья оказался ниже уровня прошлого года. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя Исполнительного комитета города Мансур Фаттахов.

По его словам, за первое полугодие объем продаж на рынке новостроек составил 13 млрд рублей. Несмотря на снижение спроса по сравнению с 2025 годом, показатель превысил результаты прошлых лет благодаря росту стоимости жилья.

«Средняя стоимость квадратного метра жилья составляет 160 тыс. рублей», – отметил Фаттахов.

Сейчас строительство коммерческого жилья по долевому законодательству в Набережных Челнах ведут 22 застройщика. В городе возводится более 50 многоквартирных домов общей площадью около 600 тыс. кв. метров.

Среди крупнейших проектов – жилые комплексы «Новое Побережье», «Компас», «Союз Индастриал» и «Авиатор» компании «Профит», «Вивальди» и «Романтики» компании «Домкор», «Автозаводец» от АНГ Холдинга, «Притяжение» и «Премьер-квартал на Набережной» компании «Талан», а также ЖК «Озеро», «Челны Сити», «Лазурный», «Гулливер», «Традиция», «Родники» и «Панорама».