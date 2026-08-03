В Нижнекамске сменился руководитель Советов территориального самоуправления
На деловом понедельнике мэр Нижнекамска Радмир Беляев представил нового руководителя Советов территориальных общественных самоуправлений (СТОС) Нижнекамского района. Им стал Айдар Гилязов.
Глава города отметил, что новый руководитель хорошо знаком нижнекамцам и имеет большой опыт работы в спортивной сфере.
«Айдар Фаткуллаевич – человек, хорошо знакомый нашему городу. За его плечами годы работы в спорте. Уверен, что спортивная закалка, дисциплина и умение добиваться результата помогут ему и на новом поприще», – сказал Беляев.
По словам мэра, сегодня 30 СТОС Нижнекамска являются центрами общественной жизни. Они участвуют в благоустройстве дворов, проводят праздники, реализуют социальные и экологические проекты, помогают семьям участников специальной военной операции.
Беляев подчеркнул, что благодаря участию в республиканском конкурсе «Лучшее ТОС» за последние пять лет нижнекамские СТОС привлекли более 38 млн рублей. Эти средства направили на ремонт общественных центров, благоустройство территорий, установку освещения, приобретение оборудования и развитие инфраструктуры.
Глава города также обозначил основные задачи, которые сегодня стоят перед территориальными общественными самоуправлениями. Среди них – обмен опытом между СТОС, эффективная работа с грантовыми программами, взаимодействие с жилищно-коммунальными службами для оперативного решения вопросов жителей, а также контроль за содержанием придомовых и бесхозных территорий.
«Уверен, что ваш опыт, энергия и ответственный подход позволят реализовывать эти и другие задачи СТОС в полной мере. Рассчитываю на плотное взаимодействие с вами и вашей командой», – обратился Беляев к новому руководителю.
В завершение мэр поблагодарил активистов территориальных общественных самоуправлений за вклад в развитие города и работу по улучшению дворов и микрорайонов.