Фильм «Танкист», снятый в Казани по мотивам Твардовского, вышел на PREMIER

Художественный фильм «Танкист», снятый казанской кинокомпанией «Вечный Огонь», совместно с киностудией Казанского суворовского военного училища, вышел на платформе PREMIER. Посмотреть его можно по ссылке.

В основу сюжета картины легло стихотворение А. Твардовского «Рассказ танкиста». История мальчишки и командира танкового экипажа, встретившихся на поле боя, получила продолжение: после войны танкист все-таки разыскал своего юного товарища по оружию.

Главные роли в фильме сыграли Дмитрий Смирнов и Андрей Еналеев. Режиссер – Елизавета Киселева. Съемки проходили весной 2025 года на территории Рыбно-Слободского, Высокогорского и Лаишевского районов Республики Татарстан.

В 2025 году «Танкист» был признан лучшим игровым фильмом XI Международного фестиваля «Перерыв на кино» – крупнейшего фестиваля фильмов о Великой Отечественной войне.