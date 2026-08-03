Агроном Воробьев посоветовал дачникам прогревать артезианскую воду перед поливом

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Правильный полив остается одной из главных проблем, с которыми летом сталкиваются дачники. Особенно опасно использовать для растений слишком холодную воду, рассказал «Радио 1» агроном-биолог Михаил Воробьев.

По словам специалиста, если вода поступает из шланга постоянно либо используется вода из пруда или реки, особых проблем с поливом не возникает. Она насыщает почву влагой, благодаря чему растения продолжают расти и цвести.

При этом дачникам, которые приезжают на участок время от времени и используют артезианскую воду, следует соблюдать осторожность. Ее температура обычно составляет около 7–10 градусов, поэтому такую воду специалист рекомендует использовать только для опрыскивания.

Воробьев предупредил, что холодная вода не должна доходить до корней растений. В противном случае они могут перейти в состояние, похожее на зимний режим, из-за чего скорость роста заметно снизится.

Кроме того, растения не успевают восполнять влагу, которую теряют через листья, поэтому они начинают увядать. Особенно опасен холодный полив для теплолюбивых культур – огурцов, тыкв, кабачков, помидоров и баклажанов. У них из-за низкой температуры воды могут загнить корни, а дополнительный полив способен усугубить проблему.

Чтобы избежать негативных последствий, агроном советует перед поливом прогревать артезианскую воду на солнце и только после этого использовать ее для сада и огорода.