Исполнительный комитет Лаишевского района возглавил Иван Шитов

Депутаты Совета Лаишевского муниципального района единогласно утвердили Ивана Шитова в должности руководителя Исполнительного комитета района. До назначения 37-летний руководитель занимал пост заместителя руководителя исполкома, а с 8 июля исполнял обязанности главы исполнительного комитета.

Выступая перед депутатами, Иван Шитов обозначил ключевые задачи на новом посту. По его словам, главным приоритетом станет обеспечение экономического роста района как основы для повышения качества жизни жителей.

«В числе приоритетов – создание новых рабочих мест, достойные заработные платы, поддержка малого и среднего бизнеса, решение вопросов строительства и благоустройства, повышение качества медицинских услуг и развитие системы образования», – отметил он.

Новый руководитель также поблагодарил главу Лаишевского района Ильдуса Зарипова за оказанное доверие.

«Лаишевский район – это удивительное, особенное место. Уникальная природа, богатая история, близость к Казани и при этом свой характер. Но главное богатство – это люди, которые здесь живут, работают, растят детей и верят в завтрашний день», – сказал Шитов.

Представляя кандидата, глава района Ильдус Зарипов отметил, что за семь лет работы в должности заместителя руководителя исполкома по вопросам строительства и инфраструктурного развития Иван Шитов зарекомендовал себя как компетентный руководитель и внес значительный вклад в реализацию проектов, направленных на повышение качества жизни жителей района.

Иван Шитов родился в 1989 году в Лаишеве. В 2013 году окончил Казанский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «инженер». Трудовую деятельность начал в МУП «Управление капитального строительства Лаишевского района», где прошел путь от заместителя директора до руководителя предприятия. С ноября 2019 года работал заместителем руководителя Исполнительного комитета Лаишевского района.

Общий трудовой стаж Ивана Шитова составляет 12 лет, из них шесть лет – на муниципальной службе.